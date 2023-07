Di Antonio Abbate

Associazioni, istituzioni e collettività a servizio della cultura storica del territorio

Mercoledì 5 luglio, a partire dalle 17:30, si è svolta a Pachino una “tavola rotonda” sulla questione storica dello sbarco alleato in Sicilia orientale, appuntamento organizzato da numerose associazioni locali in sinergia con le istituzioni politiche e scolastiche del luogo.

L’incontro è stato occasione di confronto, dibattito nonché vetrina inaugurale della mostra documentaria “La seconda guerra mondiale tra le carte delle scuole vecchie” curata dalla docente Rosa Savarino; presentati inoltre i video “I relitti raccontano l’Operazione Husky” e “Lo Sbarco” rispettivamente a cura del prof. Mario Blandizzi e dell’Istituto M. Bartolo di Pachino.

Consistente la presenza di relatori legati al territorio i quali hanno lavorato al progetto culturale in sinergia con tutti gli attori del territorio vedi Associazione culturale Ikana, ANMI, Croce Rossa e Società Siracusana di Storia Patria. Protagonisti del confronto l’On. Anthony Barbagallo, i prof. Mangiameli, Schininà, la prof.ssa Vitale dell’Università degli Studi di Catania, l’Arch. Privitera ed il prof. Salvatore Santuccio. Il dibattito ha voluto mettere in luce metodologie tecnico-pratiche legate alla ricerca e alle tematiche dello sbarco, alcuni interventi hanno inoltre allargato l’orizzonte in ottica pluridisciplinare, esilaranti alcuni aneddoti del prof. Mangiameli.

Un progetto finanziato dai rappresentanti del territorio per il territorio, un viaggio a ritroso per indagare un percorso storico degno di memoria in quanto padre del nostro presente storico; la maturazione di una coscienza collettiva muove passi non solo dall’alto ma anche dal basso coinvolgendo gli studenti di alcune classi le quali hanno potuto indagare eventi della grande storia riferiti al loro territorio.