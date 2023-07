Tempo d’estate e di sensazioni più leggere per vivere pienamente queste settimane iniziando proprio da Summer Light. È la grande festa dell’estate ideata dallo chef Joseph Micieli e rappresenta il suo personale benvenuto a questa stagione.

L’appuntamento è per venerdì 14 luglio a partire dalle ore 20:30 nella magica Punta Secca, in provincia di Ragusa, al ristorante Scjabica. Sarà anche occasione per presentare i piatti nuovi che lo chef ha inserito in carta e che arricchiscono il ricco menu, reso iconico dai suoi must. Il 14 luglio non potranno certamente mancare in degustazione lo Spaghettino ai ricci di mare e la tartare di tonno rosso. Accanto ai piatti storici saranno presentati i nuovi must. Cominciamo dalla Marenara, la suggestiva carbonara di pesce a Punta Secca e la Ventresca affumicata con pan brioche alla brace. Questi piatti fanno parte del ricco percorso che si snoderà nel corso della cena e che sarà accompagnato dalle ricercate etichette della cantina Sergio Genuardi. A rendere ancora più magica la serata, che si svolgerà interamente outdoor, ci saranno cocktail bar, djset e le prodezze alla griglia dello chef che non mancheranno di incuriosire e sedurre i palati.

“Il bello di questa terza edizione – ha spiegato Joseph Micieli – è che in tanti già ad inizio giugno mi hanno chiesto quando sarebbe stata in calendario Summer Light. Nata un po’ per caso, oggi è divenuto un appuntamento che si attende e questo non può che fare piacere e un pizzico inorgoglire. Oltre ad essere la festa dell’estate per vivere a pieni polmoni, dinnanzi il mare, il fascino di questa porzione di costa siciliana, Summer Light è anche la presentazione del lavoro di ricerca che si compie nei mesi antecedenti. Settimane nel corso delle quali abbiamo lavorato ai nuovi piatti, abbiamo affinato gli studi sulla materia prima rigorosamente di stagione, abbiamo cercato di mettere dentro esperienze e intuizioni che ci hanno accompagnato nei mesi primaverili. Il risultato è rappresentato da piatti rigorosamente nuovi da pochissimo entrati in carta che danno anche la percezione dell’evoluzione, nel senso di crescita e di consapevolezza della cucina che si intende proporre. Considero Summer Light un palcoscenico in cui tutti siamo protagonisti e in cui il pesce delle nostre marinerie rimane il comune denominatore di un linguaggio universale. Summer Light come ogni festa che si rispetti è anche divertimento e leggerezza affinchè ne rimanga un ricordo di cuore fino alla prossima edizione”. L’appuntamento è per venerdì 14 luglio alle ore 20.30 nel ristorante Scjabica a Punta Secca, ci saranno molti piatti inediti.