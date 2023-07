Istituiti gli ambulatori infermieristici turistici: il servizio sarà attivo da giovedì 13 luglio

Da giovedì 13 luglio saranno attivi su tutto il territorio provinciale gli ambulatori infermieristici turistici, al fine di garantire la continuità assistenziale e i livelli essenziali di assistenza. Il servizio, come disposto dall’ASP di Ragusa, verrà effettuato tutti i giorni, dalle 8 alle 20, fino al 15 settembre, nelle seguenti sedi:

• Casuzze – Via del Ginepro, 1 – tel. 0932/1836315

• Cava D’Aliga – Via Tolstoj – 0932/851533

• Donnalucata – Via Savona – 0932/930056

• Marina di Acate – Viale Nettuno – 0932/989461

• Marina di Modica – Via del Mare, 53 – 0932/902460

• Marina di Ragusa – Via Rimembranza, 88 – 0932/239085

• Pozzallo – Via M. Rapisardi, 126 – 0932/446623

• Punta Braccetto – c/o Camping Baia dei Coralli – 0932/1836138

• Santa Maria del Focallo – S.P. Pozzallo – Pachino 257 Km 8,600 – 0932/791442

• Scoglitti – Prolungamento via Taranto, 1 – 0932/980367

“Garantiremo la continuità assistenziale e la gestione delle emergenze/urgenze in tutti i distretti della provincia – spiega il commissario straordinario dell’ASP, dott. Fabrizio Russo – in modo particolare sulla fascia costiera. Con l’istituzione degli ambulatori infermieristici, accogliamo la richiesta del territorio di potenziare i servizi di assistenza nei mesi estivi, durante i quali si registra un netto aumento delle presenze turistiche”.