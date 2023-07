C’è grande fermento in vista dell’8a edizione di Birrocco, il festival del food & craft beer più apprezzato nel panorama enogastronomico della Sicilia Sud-orientale, che promuove principalmente le birre artigianali di birrifici siciliani e che quest’anno, per la prima volta, abbraccerà anche Scicli per poi approdare, come ormai tradizione, anche a Marina di Ragusa. Saranno quindi due le tappe del summer tour della manifestazione: si partirà con una tre giorni, dal 28 al 30 luglio a Scicli per poi proseguire dal 18 al 20 agosto al Porto di Marina di Ragusa. Laboratori del gusto, street food, musica e degustazioni, quest’anno il festival dedicato alle birre artigianali torna con delle novità ma sempre ripartendo dal tema principale dell’iniziativa: la valorizzazione enogastronomica regionale. Ci saranno ben 8 birrifici siciliani, 6 postazioni street food. Non solo birra quindi, ma un viaggio alla scoperta del gusto e dei sapori tipici della Sicilia per un’offerta culinaria ricercata tutta made in Sicily. Nello spirito della promozione culturale della birra stessa, “Birrocco” propone confronti con referenze artigianali nazionali e internazionali con percorsi degustativi tra luppoli e malti da tutto il mondo. Hanno già aderito vari birrifici: Onei, Yblon, Tarì, Kuturi, Paul Bricius, Terre a Sud Est, Cantine MePa, Pasì. Inoltre, vista la crescente richiesta negli ultimi anni di soluzioni gluten free, sarà predisposta anche una postazione per celiaci e intolleranti al glutine. Ad accompagnare la carovana di “Birrocco” ci saranno anche alcuni tra i migliori dj siciliani che si alterneranno sul palco open stage per offrire sempre il massimo del divertimento e dell’intrattenimento. Tra questi Eugenio Ferrara, Maurizio Lessi, Giovanni Massari e i vocalist Daniele Scalone, Mariolino MC. Novità di quest’anno, si esibiranno alcune band live come accadrà a Scicli, con gli Strike che suoneranno sul palco allestito in piazza Italia mentre a Marina di Ragusa ci saranno gli A90 live dance. L’evento strizza l’occhio alla sostenibilità ambientale con l’erogazione della birra tramite bicchiere in plastica riutilizzabili, serigrafati “Birrocco”. Inoltre, c’è spazio anche per l’arte: ogni anno l’organizzazione “Birrocco” in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Ideology Creative Studio realizza il logo dell’evento ispirandosi a uno dei mascheroni dei palazzi barocchi del Val di Noto. Per questa edizione è stato scelto un altro dei mascheroni di Palazzo Cosentini, collocato nella balconata frontale lungo Corso Mazzini a Ragusa Ibla. Insomma l’appuntamento con le birre e l’allegria di “Birrocco” è dunque previsto per i prossimi 28, 29 e 30 luglio a Scicli e proseguirà il 18, 19 e 20 agosto al Porto di Marina di Ragusa con il patrocinio dei rispettivi Comuni e il supporto di sponsor privati. Gli orari, la line-up completa e soprattutto le birre artigianali presenti saranno svelati nei prossimi giorni sui canali social e sul sito web www.birrocco.it