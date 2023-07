Da venerdì ad oggi vigili urbani, coadiuvati dai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile e dall’amministrazione stessa lavorano a supporto della popolazione. Un guasto ad un tubo della condotta idrica situato tra via Vittorio Veneto, via D’Annunzio e via Pietro Micca ha determinato un regime di erogazione dell’acqua sospesa in alcune vie, contingentata in altre e regolare in altre ancora.

Il Comune ha attivato un servizio di erogazione porta a porta, girano quattro autobotti le quali, dai commenti sui principali social, sembrano non essere in grado di soddisfare le necessità di tutta la cittadinanza. Intanto per chi avesse bisogno di acqua, data la situazione emergenziale, si segnala la possibilità di recarsi presso il campo sportivo Peppino Moltisanti dove si potranno riempire i propri contenitori.

Sempre nelle ultime settimane numerosi utenti hanno lamentato difficoltà di connessione, scarsa ricezione di telefonini e l’interruzione di energia elettrica, in quest’ultimo caso, interruzione breve.