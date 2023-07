L’agrumeto con vista sulla cima dell’Etna sarà lo sfondo della quinta edizione di “TUTTIBRUT” in programma giovedì 27 luglio e atteso come l’evento estivo più stimolante della spumantistica etnea durante il quale ogni anno è possibile scoprire nuove produzioni e degustare millesimi rari ed introvabili.

«L’iniziativa TUTTIBRUT è nata per la celebrare l’estate e l’alta qualità degli spumanti etnei – racconta Carla Maugeri, architetto e fondatrice di Zash insieme alla famiglia – un connubio perfetto che è un inno alla vita grazie al brio delle bollicine e alla straordinaria atmosfera che si crea tra le stelle, il profilo del vulcano e il giardino d’agrumi in notturna».

Ancora una volta a firmare il menù della serata è Giuseppe Raciti, Chef 1 stella Michelin da Zash, che stavolta si confronterà con le 24 case vinicole etnee e le oltre 43 referenze riunite per la serata dall’Head Sommelier di Zash Alessandro Mancuso.

«La logica di degustazione è una proposta libera, organizzata in un percorso per versanti con le diverse tipologie – anticipa Mancuso – spumanti da Carricante e da Nerello Mascalese saranno a disposizione con i sommelier AIS tra i banchi d’assaggio: bollicine blanc de noirs e blanc de blancs verranno spiegate alla mescita dai professionisti della sommellerie e dagli stessi produttori presenti personalmente alla serata che porteranno anche referenze non reperibili sul mercato».

L’iniziativa piace al Consorzio Etna DOC che manifesta sostegno e apprezzamento attraverso le parole del Presidente Francesco Cambria. «Le bollicine a marchio Etna DOC sono un piccolo ma significativo segmento nella produzione del vulcano che ha ormai superato un imbottigliato di oltre 5.000.000 di pezzi. Appuntamenti come questo rafforzano l’appeal e divulgano le peculiarità dei nostri spumanti anche a livello locale, un dato positivo per queste etichette di prestigio che sono sempre più riconosciute e scelte dal pubblico e dalla ristorazione di alto profilo».

Ecco tutte le cantine partecipanti: Al-Cantara, Antichi Vinai, Benanti, Cantine di Nessuno, Cantine Russo, Cottanera, De Bartoli Etna, Destro, Duca Di Salaparuta, Firriato, Fischetti, Gambino, Gumina, I Suoli, Murgo, Nicosia, Nuzzella, Palmento Costanzo, Planeta, Azienda Agricola Siciliano, Terrazze dell’Etna, Tenute Orestiadi – La Gelsomina, Tenute Mannino di Plachi, Tornatore.