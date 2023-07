Piazza Italia sarà una delle due tappe del tanto atteso Birrocco Summer Tour che prenderà il via proprio a Scicli domani, 28 luglio, e fino a domenica 30 luglio per poi tornare a Marina di Ragusa dal 18 al 20 agosto. Protagonista la birra artigianale, che scorrerà a fiumi, e non solo: street food, musica e divertimento. Il festival, giunto con il suo summer tour alla sua 8a edizione, coinvolgerà birrifici nazionali e siciliani e ci saranno stand food con specialità siciliane come cous cous, cuoppo fritto, porchetta di suino dei Nebrodi, panelle, scacce e molte altre prelibatezze made in Sicily. Inoltre sarà predisposta anche una postazione per celiaci e intolleranti al glutine, per chi per preferenza o necessità ricorrerà a soluzioni gluten free. La protagonista indiscussa sarà lei: la birra artigianale. I birrifici presenti sono Onei, Yblon, Tarì, Kuturi, Paul Bricius, Terre a Sud Est, Cantine MePa, Pasì. Spazio anche al divertimento con alcuni tra i migliori dj e vocalist siciliani che si alterneranno sul palco per offrire sempre il massimo del divertimento e dell’intrattenimento. A rendere la tappa di Scicli ancora più effervescente, ci saranno anche alcune band dal vivo. Venerdì 28 ad aprire questa edizione a Scicli si esibirà la Strike Band pronta a far scatenare il pubblico con il suo inconfondibile sound dal Rockabilly, al Country e Rock’n’Roll. A seguire ci sarà il dj set di Giovanni Massari. Sabato 29 luglio, tutti sotto la consolle a muovere le mani a tempo con la musica di GEE DJ e John Donzella. Domenica 30 luglio a rendere l’atmosfera ancora più bollente sarà il dj set del producer e dj modicano Ivan Cappello, noto nel panorama della musica elettronica internazionale. È suo il brano “Blow up the night” creato in collaborazione con Leandro Da Silva. Le sue tracce sono state supportate da Tiesto, Hardwell, David Guetta, Plastik Funk, Zedd, John Gibbons, EDX, Gregor Salto, Daddy’s Groove, Kryder, Blasterjaxx, Gianluca Vacchi, Ummet Ozcan e molti altri. Tra le novità un look tutto nuovo a partire dal logo, come da tradizione fortemente legato al territorio e che ha per protagonista un mascherone, elemento architettonico e culturale, uno degli elementi architettonici scolpiti presso le facciate di alcuni palazzi barocchi tipici della Val di Noto, ammirati da turisti provenienti da tutto il mondo. Per questa edizione l’organizzazione del festival, insieme all’agenzia Ideology Creative Studio, ha scelto il mascherone collocato nella balconata frontale lungo Corso Mazzini di Palazzo Cosentini a Ragusa. Appuntamento dunque con il summer tour il 28, 29 e 30 luglio a Scicli, dove è anche in programma per questo venerdì sera il brindisi inaugurale con il sindaco Mario Marino, e poi a Marina di Ragusa 18, 19 e 20 agosto per un evento all’insegna della birra e dell’allegria, che gode del patrocinio dei Comuni di Scicli e Ragusa, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, della Regione Siciliana- Assessorato del Turismo, della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e supportati da sponsor privati. Ulteriori dettagli sui canali social e sul sito www.birrocco.it