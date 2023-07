Sarà lo sparo dei colpi a cannone e il suono a distesa delle campane di tutte le chiese di Chiaramonte ad annunciare, lunedì 31 luglio, alle 13,30, l’apertura dei festeggiamenti in onore del Santissimo Salvatore a Chiaramonte Gulfi. Una tradizione religiosa molto sentita durante il periodo estivo nel paese montano, ospitata nella chiesa omonima con la presenza di numerosi devoti e fedeli. Sempre lunedì, ma alle 18,30, sarà il corpo bandistico Alessandro Scarlatti, diretto dal maestro Nello Gurrieri, a percorrere le vie del paese. Alle 19, poi, in chiesa Madre, ci sarà la celebrazione presieduta dall’arciprete parroco, il sacerdote Graziano Martorana. Alle 19,30, i fedeli e le confraternite, con i loro vessilli, si recheranno, in pellegrinaggio, dalla chiesa Madre sino alla rettoria del Santissimo Salvatore. Dove, accompagnato dal canto delle litanie, ci sarà il sempre suggestivo rito della svelata e il canto solenne dei vespri in onore di Cristo Re. Martedì 1° agosto, alle 18,15, la recita del Rosario, la litania e la coroncina in onore del Santissimo Salvatore. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta dal rettore. All’offertorio sarà benedetto un nuovo calice e una patena in argento donati da Maria Antonietta Di Caro in ricordo dei suoi genitori e realizzati dal laboratorio di Benedetto Gelarsi di Palermo. Alle 21,30, poi, è in programma la cappelluzza della Madonna in via San Giovanni Bosco.