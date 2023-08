Il cibo in Sicilia è un viaggio attraverso tradizioni e storia, una vera e propria esperienza sensoriale che rivela l’importanza culturale e l’identità di questa terra generosa. Per celebrarlo nasce “Ammucca – Sicily Street Food Festival” che fin da questa sua prima edizione porterà in giro per la Sicilia del Sud Est l’incarnazione vivace e deliziosa del cibo isolano in un’esperienza itinerante fatta di sapori, tradizioni, musiche e tanta festa. Un nuovo evento, targato Sicilia Event, che si distingue dagli appuntamenti tradizionali in quanto offrirà un’esperienza unica alla scoperta del gusto e dei sapori tipici della Sicilia. Grazie alla collaborazione di esperti regionali dello street-food, i partecipanti potranno gustare un variegato menù adatto a tutti. Un vero e proprio tour del cibo di strada tipico, il tutto accompagnato da una carovana di artisti e musica che avvolgeranno le due tappe di “Ammucca”, tra atmosfere uniche e ricordi indelebili. Si parte da alcune delle più belle location siciliane, portando con sé la tradizione enogastronomica siciliana. E’ il caso dell’ormai famosa località balneare Punta Secca, dove si trova la casa di Montalbano, che ospiterà il neonato festival il 4, 5 e 6 agosto. Ci si sposterà poi nella barocca città di Scicli, patrimonio dell’Unesco, con la tappa in piazza Italia in programma l’11, 12 e 13 agosto. Cibo di strada tipico, tanto pesce ma non solo, vino, birra, dolci e tutto quello che di buono la nostra terra ha da offrire rappresentano un’opportunità per tutti, locali e turisti, di riassaporare la tradizione in un’esperienza indimenticabile che renderà omaggio al nostro territorio. Il cibo e i sapori saranno i veri protagonisti di “Ammucca”, ma non mancheranno i dj-set, la musica, i karaoke e i tanti artisti richiamati per l’occasione. Inoltre, per rispondere alla crescente richiesta di soluzioni senza glutine, l’Ammucca Street Food Festival prevede anche un menù dedicato ai celiaci e agli intolleranti al glutine, garantendo anche un’ampia scelta di piatti adatti alle loro esigenze. Un altro aspetto fondamentale dell’evento sarà il costante impegno verso l’ambiente con l’utilizzo esclusivo di packaging per alimenti biodegradabili o riutilizzabili. Un evento ecosostenibile che ha anche l’obiettivo di promuovere pratiche corrette per la tutela dell’ambiente, riducendo al massimo l’impatto ecologico. Per ulteriori informazioni su “Ammucca”, i dettagli del menù, gli artisti invitati e per prenotare i biglietti d’ingresso è possibile visitare il sito web www.ammuccastreetfood.it. “Ammucca – Sicily Steet Food Festival” è un evento organizzato da Sicilia Event, un’associazione culturale che nasce dall’idea di un gruppo di giovani con l’obiettivo di promuovere la cultura, il turismo e il territorio della Sicilia, con brillanti iniziative nel settore dello street food artigianale, dell’intrattenimento e dello spettacolo. Con oltre 20 eventi in grande stile negli ultimi 10 anni, l’associazione può vantare riconoscimenti e recensioni su Slowfood, Giornale di Sicilia, Corriere della Sera, Cronache di Gusto, essendo riuscita ad attrarre migliaia di avventori e a coinvolgere numerose aziende nel settore enogastronomico ed artisti di portata nazionale ed internazionale.