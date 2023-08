L’1 e 2 settembre ritorna a Chiaramonte Gulfi Zuppà, l’evento di fine estate organizzato dal Comune di Chiaramonte Gulfi, la consulta giovanile e numerosi sponsor privati, insieme al prezioso sostegno della Pro Loco Chiaramonte che si occupa tenere i rapporti tra gli operatori economici e l’organizzazione per la promozione del

territorio, e in questa occasione coordinerà tutte le iniziative all’interno di Zuppà 2023. Direttore artistico della manifestazione, il consigliere comunale Giancarlo Catania. L’evento si svolgerà fra le vie di Chiaramonte e precisamente da Piazza di San Salvatore, passando per piazza Duomo, fino a Via San Giovanni (e tutte le stradine perpendicolari). Numerosi sono gli spettacoli che si susseguiranno durante la due giorni: dalla musica all’arte, passando per lo sport e il buon cibo. Novità dell’anno, la street wall a cura di Ligama: all’angolo di via Castronuovo sarà dipinto un murales permanente. In piazza Duomo, la protezione civile offrirà la possibilità di degustare un panino con coppa di maiale. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza per una missione umanitaria: un ragazzo del Madagascar che dovrà subire sette operazioni in Italia. In piazza ,sarà possibile degustare anche i cannoli mentre lungo la scalinata di San Giovanni saranno presenti le aziende di prodotti locali.

Il Sabato pomeriggio si terrà una passeggiata ecologica per ripulire le strade che portano alla città, a cura dell’associazione Puliamo Chiaramonte; la sera invece si terrà la sfilata del carro dello scorso Carnevale a cura del gruppo Ghostbuster. Chiunque, può vestirsi in maschera. Subito dopo la fine della sfilata, festa in piazza a tema Summer Carnival e Notte Italiana a cura di Sandro Leggio e Sebastiano Fazzina.

Fra gli altri eventi, ricordiamo che in via Corallo, per entrambe le serate, è prevista l’esposizione dei quadri di artisti chiaramontani. Inoltre, si terrà uno spettacolo di body painting l’1 e 2 settembre presso l’arco dell’Annunziata. L’artista Deborah Tumino con i suoi chicchi di riso realizzerà un dipinto all’interno del cantiere di corso Umberto. Tutte le sere, infine, saranno animate dai dj chiaramontani.