Tutto pronto per la 54esima edizione della Sagra del Pesce che il Comune di Pozzallo ha organizzato in tre serate a partire da domani e sino a domenica. Numerosi gli eventi in programma che si prefiggono di intrattenere giovani e adulti, ogni sera dalle 19 sino all’1 di notte.

A fare da tradizionale cornice la piazza delle Rimembranze che sarà allestita per l’occasione con degli caratteristici stand che consentiranno ai visitatori di consumare lo street food destinato a costituire un punto di forza della kermesse.

L’intrattenimento, poi, sarà di casa. Si comincia domani con il gruppo folkloristico il Carrubbo, a seguire il concerto del Trio Casamia direttamente dalla trasmissione di Rai2 “I Fatti Vostri” e poi, ancora, la comicità di Carlo Kaneba.

Quindi, sabato direttamente da Viva Rai2, la trasmissione di Fiorello, La Diva Band e, a seguire, l’animazione musicale con Salsa Tumbao Event.

Domenica 3 settembre grande attesa per Salvo La Rosa ed Enrico Guarneri. L’inizio dello show prevederà animazione e distribuzione di gadget, Special guest star tutte le sere Mauro Miclini, direttamente da Radio Deejay.

“Di certo – commenta il Sindaco Roberto Ammatuna – un’edizione particolare considerato che, per la prima volta nella storia, la sagra è stata spostata a settembre. Tutto ciò consente di esplorare nuovi percorsi puntando ancora di più sulla destagionalizzazione”.

Il Vicesindaco Raffaele Monte chiarisce: “Stiamo proponendo un connubio tra il passato e le prospettive a venire. Guardiamo in avanti in chiave moderna e di sviluppo, miscelando, quindi, sia il concetto di innovazione che tradizione. Abbiamo voluto compiere questa scommessa con consapevolezza e invitiamo i visitatori a venirci a trovare per trascorrere, assieme a noi, delle serate interessanti”.