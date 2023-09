Tra musica e prosa è in arrivo la nuova imperdibile stagione del Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla. Il cartellone, ricercato, divertente ed emozionante, contiene sette appuntamenti in doppia replica, sette eventi artistici che da ottobre ad aprile porteranno sul suggestivo palco del teatro ragusano, piccolo gioiello di estrema bellezza, grandi artisti, straordinari compagni di questo nuovo affascinante viaggio da vivere insieme. Come sempre le direttrici artistiche, Vicky e Costanza DiQuattro, hanno pensato ad una programmazione di altissima qualità, che tra note e versi offrirà agli affezionati spettatori serate intense da vivere con emozione.

Si inizierà venerdì 27 e sabato 28 ottobre con il divertente spettacolo clownesco “Troppe arie” del Trio Trioche, tre veterani del concerto comico, Franca Pampaloni al pianoforte, Nicanor Cancellieri al flauto traverso e Silvia Laniado soprano lirico, che, tra virtuosismi musicali, interpretano tre bizzarri personaggi alle prese con avventure sconclusionate. A novembre, venerdì 10 e sabato 11, ne “L’anno che verrà” la voce di Peppe Servillo incontra i musicisti argentini, Javier Girotto e Natalio Mangalavite, per un tributo all’indimenticabile Lucio Dalla, un omaggio abbellito da una spiccata ricercatezza musicale. Sabato 16 e domenica 17 dicembre sarà la volta di “Ecce Homo” di Antonio Ciravolo, un monologo tragicomico interpretato da Giovanni Arezzo, che con ironia esplora il mondo con gli occhi di Gesù, che è tornato sulla terra per conto del Padre con il nome di GesùAldo per “dare un’occhiata”. Ancora comicità a gennaio, sabato 20 e domenica 21, con “Sopra un palazzo”, di Sergio Vespertino e Marco Pomar, con Vespertino protagonista, che sarà accompagnato dalle musiche dal vivo del fisarmonicista Pierpaolo Petta. Il titolo è anche l’incipit di una incantatoria litania, di una tiritera a tratti ossessiva cui dà concretezza la voce narrante, che appartiene a un tizio nevrotico, a dir poco esasperato. Sabato 17 e domenica 18 febbraio sarà in scena “Centoventisei”, tratto dall’omonimo romanzo di Claudio Fava ed Ezio Abbate, con la regia di Livia Gionfrida, interpretato da David Coco, Naike Anna Silipo e Gabriele Cicirello. Protagonista una Fiat 126, quella rubata dalla mafia ed utilizzata per compiere la strage di via D’Amelio. A marzo, sabato 16 e domenica 17, il palco del Donnafugata ospiterà “Fino alle stelle”, di e con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, con la regia di Raffaele Latagliata. Protagonisti Tonino, cantastorie siciliano dall’animo poetico, musicista istrionico, e Maria, fanciulla dallo straordinario talento, insieme in un viaggio sù per lo stivale nella speranza di realizzare i propri sogni. A chiudere questa ricca stagione, venerdì 5 e sabato 6 aprile, sarà lo spettacolo “Parlami d’amore – Quando la radio cantava la vita” di Costanza DiQuattro, con la regia di Pino Strabioli, con il poliedrico Mario Incudine accompagnato dal maestro Antonio Vasta. Un viaggio tra musica e parole, tra ricordi e aneddoti, che trasporta in atmosfere d’altri tempi e che mostra uno spaccato di storia della musica italiana, ma soprattutto uno spaccato di storia patria.

“La nostra nuova stagione – spiegano le direttrici artistiche – racchiude gli immensi colori delle arti. Si riderà e si rifletterà, si guarderà al passato, ricordando atmosfere, episodi e personaggi che hanno segnato la nostra epoca, e si ammirerà il presente, ricco di speranze, intriso di desideri e volto alla meraviglia”. Torna anche quest’anno il seguitissimo “Donnafugata dei Piccoli”, con la direzione artistica di Fabio Guastella e con cinque appuntamenti in programma da novembre a marzo, cinque magici momenti per crescere insieme. Tutti gli appuntamenti di prosa saranno preceduti da aperitivi offerti dal teatro e curati dal Caffè Sicilia. L’intera rassegna teatrale ha il contributo del Comune di Ragusa, dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e della Banca Agricola Popolare di Ragusa. Sponsor sono Gruppo Cappadona, Randstad, Regran, ST Sergio Tumino, Marina Iblea, Cappello e Battaglia Assicurazioni, Reale Mutua agenzia di Ragusa, Rosso di Sicilia, Caffè Sicilia e Coop Gruppo Radenza. Per informazioni, prenotazioni e abbonamenti è possibile chiamare al numero telefonico 334.2208186. Info su www.teatrodonnafugata.it