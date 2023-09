La sede dell’assessorato allo Sviluppo economico del Comune di Ragusa ha ospitato l’incontro tra l’assessore al ramo, Giorgio Massari, e una delegazione della Cna formata dal presidente territoriale Giuseppe Santocono, dal segretario territoriale, Carmelo Caccamo, da Roberto Bordonaro, delegato a seguire le tematiche riguardanti la zona artigianale Pippo Tumino e da una delegazione dei rappresentanti delle imprese insediate nell’area. “Ci piace sottolineare, intanto – chiarisce il presidente Santocono – che abbiamo riscontrato attenzione e competenza da parte dell’assessore Giorgio Massari. Caratteristiche fondamentali per poter risolvere alcune criticità presenti nella zona artigianale a partire da un cronoprogramma dettagliato con copertura finanziaria per migliorare le condizioni di un’area da sempre molto importante per la Cna. La zona intitolata a Pippo Tumino rimane un biglietto da visita strategico per la città di Ragusa. Pertanto, abbiamo chiesto la massima attenzione con investimenti mirati per manutenzione, scerbatura, installazione di segnaletica, predisposizione di appositi parcheggi regolando di fatto la situazione attuale e soprattutto la sicurezza. Abbiamo chiesto anche la predisposizione degli impianti di videosorveglianza e un portale d’ingresso dell’area con denominazione di tutte le aziende insediate”. “Siamo soddisfatti – sottolinea il segretario Caccamo – anche per la pubblicazione del bando di assegnazione dei lotti liberi come già avevamo richiesto nel mese di luglio. Pertanto, invitiamo le aziende interessate a presentare istanza. Infine, abbiamo evidenziato come il lavoro della Cna di Ragusa abbia permesso alla zona artigianale di essere inserita tra le Zes, zone economiche speciali, che permettono alle aziende di ottenere benefici e agevolazioni fiscali sugli investimenti. Una grande occasione da sfruttare. Abbiamo altresì condiviso con l’amministrazione alcune linee di intervento in favore di tutte le imprese. Organizzeremo insieme una riunione mirata per far conoscere alle imprese le modalità operative per poter ottenere le agevolazioni”.

La Cna, infine, ha chiesto, ancora una volta, di risolvere definitivamente la questione del randagismo che ormai da anni impatta nell’area facendo venire meno sicurezza e decoro. Abbiamo registrato una rassicurazione da parte del Comune e cioè il fatto che ci sarà una risposta concreta “Saremo vigili rispetto agli impegni presi – conclude Caccamo – sempre con spirito di collaborazione e concertazione come nella nostra migliore tradizione. Le numerose imprese insediate nella zona che rappresentano la Cna di Ragusa meritano di essere valorizzate al massimo. Non ci sono dubbi”. Lieto e soddisfatto dell’incontro avuto con la dirigenza della Cna si dice l’assessore Massari. “Tra l’altro – sottolinea – questo incontro ha coinciso con la pubblicazione ufficiale del bando per i lotti artigianali: saranno due, immediatamente assegnabili, mentre altri 15 che si renderanno liberi e quindi nelle disponibilità del Comune in quanto non sono stati edificati. Incontro importante perché assieme agli operatori delle aziende artigiane abbiamo definito non solo impegni rilevanti di carattere generale come la condivisione di un momento di riflessione sulle nuove Zes, non solo la necessità di creare passi sempre più cruciali di confronto, ma abbiamo messo a punto servizi essenziali da attivare nella zona artigianale. Inoltre, mi sono impegnato per mettere in campo attività finalizzate alla sicurezza dell’area, a un decoro più adeguato perché il sito è un biglietto da visita per la nostra città, nonché a intervenire negli elementi di rischio che possono essere legati agli spazi stradali. Investimenti previsti circa 1 milione di euro. Ecco perché lo definisco un incontro proficuo, utile e di prospettiva. Ringrazio, infine, la Cna per gli stimoli continui che fornisce all’assessorato allo Sviluppo economico”.