Sabato 14 ottobre, in occasione del Mese della prevenzione del tumore al seno, la Breast Unit dell’ASP di Ragusa, coordinata dal dottor Giuseppe La Perna, offrirà a trenta donne la possibilità di svolgere una visita senologica gratuita presso gli ambulatori DH oncologici dell’ospedale “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa Ibla. L’appuntamento è in programma dalle 9 alle 13. Per partecipare all’attività di prevenzione, occorre prenotarsi telefonicamente al n. 3341149145.

Ogni anno in Sicilia vengono diagnosticati oltre 3.400 nuovi casi di tumore della mammella, che si conferma la neoplasia più frequente nelle donne con un’incidenza di 134 nuovi casi ogni 100.000. Il picco sopraggiunge nelle fasce d’età 45-49 e 75-79 anni. Il tumore alla mammella rappresenta la principale causa di ricoveri oncologici in Sicilia dove, tra il 2010 e il 2018, si sono verificati in media 4.650 ricoveri e 980 decessi l’anno.

Le Breast Unit sono unità altamente specializzate e dedicate alla diagnosi e al trattamento di questa neoplasia. La Regione siciliana ne ha individuate 17. Si tratta di un modello di assistenza specializzato che prende in carico la donna seguendo gli stessi percorsi diagnostico-terapeutici applicati nel resto d’Italia. La gestione delle pazienti, che ricevono assistenza in tutte le fasi (fino alla riabilitazione psico-fisica) è affidata a un team multidisciplinare con esperienza significativa e specifica in ambito senologico.

“La Breast Unit di Ragusa, coprendo il fabbisogno della popolazione iblea – sottolinea il dott. La Perna – rappresenta una significativa inversione della tendenza a utilizzare strutture extra provinciali da parte delle pazienti affette da patologia neoplastica della mammella. Le strutture della nostra ASP, infatti, sono in grado di offrire un percorso assistenziale completo e di alto profilo. Il servizio favorisce il raggiungimento di un’alta prestazione delle cure, a partire dallo screening fino alla riabilitazione, ottimizzando qualità e tempistica delle prestazioni. La giornata di prevenzione in programma il 14 ottobre, in tal senso, rappresenta un’ottima possibilità per tutte le donne che vorranno usufruirne”.