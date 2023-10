Continuano senza sosta i controlli del territorio del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, con attività preventive e di contrasto ad attività illecite in materia di sostanze stupefacenti.

In particolare, nei giorni scorsi., i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vittoria, durante un’ordinaria attività di controllo del territorio, acquisivano la notizia della presenza di 2 borsoni contenenti armi e occultati a casa di un vittoriese poi identificato in C.G., cl.67.

Per quanto appreso, i Carabinieri decidevano di espletare accertamenti presso l’abitazione del sospettato e, avuto accesso all’immobile, hanno scoperto su un soppalco del locale bagno i due borsoni segnalati. Dalla verifica del loro contenuto è emerso che all’interno non vi erano nascoste armi ma sostanze stupefacenti ed in particolare 16 chili e mezzo di hashish e circa 200 grammi di marijuana.

La droga è stata sottoposta a sequestro mentre C.G. è stato accompagnato presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Vittoria per la redazione degli atti di rito.

I Carabinieri, tenuto conto sia del quantitativo dello stupefacente rinvenuto che del suo valore di mercato che avrebbe garantito un profitto al dettaglio di circa 170.000 euro, hanno deferito C.G. in stato di arresto per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente e, terminate le formalità, lo hanno poi tradotto presso la Casa Circondariale di Ragusa per essere posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di rito direttissimo per la convalida della misura precautelare applicata dai militari.

A seguito di rito direttissimo, il Giudice per le Indagini Preliminari convalidava la misura dell’arresto e confermava nei confronti di C.G. la custodia cautelare in carcere.