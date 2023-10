I giovani spettatori stanno per abitare nuovamente il magico Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla per vivere un intenso viaggio costellato da grandi emozioni. La nuova stagione del “Donnafugata dei Piccoli”, realizzata in collaborazione con “Abaco – Il teatro conta”, con la direzione artistica di Fabio Guastella, sta per riportare la magia in teatro con cinque spettacoli domenicali in programma da novembre a marzo in doppia replica, alle ore 17 e alle ore 18.30. Tra principi e principesse, magia e incanti, duelli e avventure, la giovane platea vivrà imprese e supererà sfide, esplorerà il modo osservandolo da una inquadratura dominata dalla fantasia. “Ogni spettacolo offrirà – spiega il direttore artistico Fabio Guastella – una finestra verso mondi immaginari, personaggi straordinari e situazioni uniche. Scenari che oltre a divertire, stimoleranno la creatività e l’immaginazione dei giovani spettatori”. I bambini e i ragazzi saranno incoraggiati a pensare in modi alternativi, ad esplorare idee nuove, ad immedesimarsi con i protagonisti comprendendo meglio le emozioni che li abitano e con loro superare gli ostacoli, i conflitti e le paure che incontreranno. “La magia del teatro per bambini e ragazzi è un tesoro prezioso – commentano Vicky e Costanza DiQuattro, direttrici del Teatro Donnafugata – Il teatro ha il potere di ispirare, educare e coinvolgere i bambini in modo unico e ciascuna rappresentazione di questo nuovo ciclo sarà un’esperienza indimenticabile, occasione preziosa per sognare, imparare e crescere”. Si inizierà giorno 19 novembre con “Giacomina e il paese dei bugiardi”, di e con il direttore artistico della rassegna Fabio Guastella, sul palco con Valentina Cannizzo. In questo libero omaggio a Gianni Rodari prodotto da “Abaco, il teatro conta” si narra di un paese governato da un re che costringe il suo popolo a vivere tra le bugie, ma qualcosa cambierà con l’arrivo della coraggiosa Giacomina. Musiche di Peppe Arezzo. Spettacolo adatto ad un pubblico di bambini più grandi e ai ragazzi delle medie. Domenica 10 dicembre con “Il principe e la guerriera” il pubblico conoscerà un principe vanitoso e una spavalda guerriera, uniti per salvare il regno di Liberterra da un grande pericolo. I due dovranno affrontare sfide ed ostacoli e gli spettatori scopriranno che anche un eroe può essere timoroso e avere difetti. Con Salvo Casella, Antonio Costantino e Giulia Epaminonda, supervisione artistica Giuseppe Bisicchia e Massimo Giustolisi, assistente Anastasia Cino, produzione “Buio in sala”. Età consigliata dai 4 anni. Con il terzo spettacolo, “Il conte che non conta”, domenica 14 gennaio i piccoli spettatori assisteranno ad una divertente storia sull’importanza della matematica e conosceranno un conte che crede che non sia importante saper far di conto, ma che rischierà di perdere tutti i possedimenti ereditati dal padre. Di Davide Lo Coco, con Davide Lo Coco, Francesco Gulizzi, Enrica Volponi Spena, regia Santi Cicardo, produzione “Officina teatrale Quinta Armata/Casa Teatro”. La rassegna teatrale proseguirà domenica 25 febbraio con “Cento ghiande perfette”, di Iridiana Petrone. Si racconterà di un uomo che vive solo in campagna e che trascorre il tempo, giorno dopo giorno, piantando ghiande. Tra avventure e strani incontri, si rifletterà sulla salvaguardia dell’ambiente, dell’importanza di difendere le proprie idee e della forza di una comunità. Produzione Nave Argo associazione culturale. Età consigliata dai 5 anni. Questa magica stagione teatrale si concluderà domenica 24 marzo con “Hamelin – la città del silenzio”, che vedrà il palco trasformato in una città nella quale il sindaco ha proibito di ascoltare musica. L’arrivo di Azzurra, una musicista, porterà tanti cambiamenti e tra clownerie teatrali aiuterà i più piccoli ad accettare il diverso. Di e con Andrea Saitta, in scena insieme a Giorgio Cannata e Noemi Quattrocchi. Produzione “Compagnia Dècalé”. Età consigliata dai 4 agli 11 anni.



L’intera rassegna teatrale del Teatro Donnafugata ha il contributo del Comune di Ragusa, dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e della Banca Agricola Popolare di Ragusa. Sponsor sono Gruppo Cappadona, Randstad, Regran, ST Sergio Tumino, Marina Iblea, Cappello e Battag lia Assicurazioni, Reale Mutua agenzia di Ragusa, Rosso di Sicilia, Caffè Sicilia, Coop Gruppo Radenza, Ottica Spoto. Per informazioni, prenotazioni e abbonamenti è possibile chiamare al numero telefonico 334.2208186. Info su http://www. teatrodonnafugata.it