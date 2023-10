Si inaugura con i “divertenti” virtuosismi musicali del “Trio Trioche” la nuova stagione del Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla. Venerdì 27 e sabato 28 ottobre alle ore 20.30, con il loro musical comedy show dal titolo “Troppe arie”, i tre veterani del concerto comico, Franca Pampaloni al pianoforte, Nicanor Cancellieri al flauto traverso e Silvia Laniado soprano lirico, porteranno nel bel teatro ibleo, tesoro barocco dal grande fascino, le arie d’opera più famose, reinterpretate in modo bizzarro e accompagnate dal pianoforte, dal flauto e da mille oggetti capaci di emettere suoni. Le sonorità prenderanno il posto delle parole e i linguaggi universali della musica e della comicità arriveranno forti, divertiranno e trasmetteranno grandi emozioni, offrendo uno spettacolo unico e potente che potrà essere apprezzato da un pubblico di tutte le età. Sul palco Franca Pampaloni, Nicanor Cancellieri e Silvia Laniado vestiranno i panni di tre bizzarri personaggi alle prese con avventure sconclusionate: una anziana zia pianista dal glorioso passato artistico, un nipote talentuoso e Norma, la giovane badante appassionata di lirica. In giro per la loro tournée, zia e nipote devono iniziare un concerto dal repertorio classico, ma la badante innamorata della lirica li travolgerà e, riuscendo ad inventare i suoni più disparati utilizzando oggetti improbabili, li costringerà ad abbandonare il repertorio previsto per uno decisamente più alternativo. Tra musica e virtuosismi, gioco di ritmi e gags, lo spettacolo musicale clownesco del Trio Trioche trascinerà gli spettatori all’ascolto dell’Opera come non si era mai fatto, e in una girandola di Arie commuoverà e divertirà. “Iniziamo la nuova stagione con un trio favoloso – spiegano le direttrici artistiche Vicky e Costanza DiQuattro –. Il Trio Trioche è capace di unire con naturalezza la grandissima abilità musicale e la divertente comicità clownesca. Franca Pampaloni, Nicanor Cancellieri e Silvia Laniado con la loro bravura, effervescenza e simpatia sapranno conquistare un pubblico di tutte le età e renderanno veramente magico questo inizio di stagione al Teatro Donnafugata.”. Il Trio Trioche dal 2013 interpreta e rivisita brani della musica classica e dell’opera lirica in chiave clownesca. Con abilità riesce a mescolare la musica classica con il rock, la musica popolare con l’opera lirica, e lo fa in chiave clownesca, servendosi di tutta l’irriverenza e l’emozione che può suscitare.

L’intera rassegna teatrale del Teatro Donnafugata ha il contributo del Comune di Ragusa, dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e della Banca Agricola Popolare di Ragusa. Sponsor sono Gruppo Cappadona, Randstad, Regran, ST Sergio Tumino, Marina Iblea, Cappello e Battaglia Assicurazioni, Reale Mutua agenzia di Ragusa, Rosso di Sicilia, Caffè Sicilia, Ottica Spoto e Coop Gruppo Radenza. Per informazioni, prenotazioni e abbonamenti è possibile chiamare al numero telefonico 334.2208186. Info su