In corso Vittorio Veneto, da più di 2 anni, è presente un abbassamento del livello stradale e del marciapiede di 50 cm a fronte di circa 70 metri di lunghezza e da circa un anno e mezzo l’ufficio competente ha accertato il danno. I residenti della zona hanno inviato numerose email per segnalare questa problematica all’amministrazione comunale, senza ottenere una risoluzione definitiva del problema. E’ il consigliere Sebastiano Zagami (nella foto) a evidenziarlo. “Nonostante le ripetute sollecitazioni attraverso foto e messaggi, presentate dal sottoscritto all’assessore ai Lavori pubblici – afferma Zagami – l’unica azione intrapresa è stata l’installazione di una rete da cantiere, con la scritta lavori in corso. Considerato che questa situazione si protrae da molto tempo, è fondamentale intervenire subito per evitare che il danno si aggravi ulteriormente, comportando spese maggiori e onerose per l’ente, e rischi sempre più gravi sia per la sicurezza e incolumità dei cittadini, sia per la struttura delle case circostanti. Per questo chiedo all’assessore competente: quali sono le cause specifiche dei ritardi? Quali azioni concrete e tempestive si intendono adottare per risolvere definitivamente il problema? Entro quale termine è previsto l’intervento definitivo? Si ritiene opportuno stanziare immediatamente fondi necessari per evitare ulteriori aggravamenti del danno e costi aggiuntivi? Quali misure preventive si intendono adottare per evitare che simili situazioni si ripetano in futuro?”.