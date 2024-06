Confcooperative territoriale Ragusa e Fisascat Cisl Ragusa esprimono la propria profonda preoccupazione e il proprio rammarico per la recente comunicazione di sospensione temporanea del servizio di assistenza domiciliare per le persone anziane, da parte dell’ufficio dell’Area socioassistenziale e scolastica del Comune di Chiaramonte Gulfi. L’ufficio comunale, nella sua nota, ha riconosciuto che il servizio è rivolto a persone anziane che vivono sole in stato di ridotta o non autosufficienza, le quali, su apposita richiesta, sono prese in carico dal servizio sociale comunale.

“Tuttavia, invece di apportare i necessari correttivi, attivando le dovute interlocuzioni con tutti gli attori coinvolti, ivi comprese le parti sociali – è scritto in una nota sottoscritta dal presidente di Confcooperative territoriale Ragusa, Luca Campisi, e dal segretario territoriale della Fisascat Cisl, Salvatore Scannavino, e inviata al sindaco, Mario Cutello – l’amministrazione ha evidenziato un aumento esponenziale delle richieste e una conseguente frammentazione delle ore disponibili, per giustificare l’ingiustificabile, ovvero la determinazione di sospendere il servizio a causa del dissesto finanziario dell’ente. Teniamo a ricordare che il servizio Ada è un’iniziativa fondamentale, attivata circa un trentennio fa nel Comune di Chiaramonte Gulfi, il cui unico obiettivo è quello di fornire supporto e assistenza agli anziani, alle famiglie in difficoltà e alle persone non autosufficienti. La sua continuità e la qualità del servizio reso dagli operatori hanno da sempre avuto un impatto significativo sulla comunità, migliorando la qualità della vita di molti cittadini, dando la possibilità agli anziani di rimanere nelle proprie abitazioni, evitando ricoveri in strutture e migliorando il loro benessere generale e quello delle loro famiglie. Per l’anno in corso, il servizio è stato erogato grazie ai fondi ministeriali, ma dal 1° luglio l’Amministrazione comunale che avrebbe dovuto coprire le spese del servizio dalle economie del bilancio, decide incredibilmente di sospenderlo. Nel ricordare che tale sospensione interesserà 70 utenti assistiti e 14 lavoratori, restiamo basiti e fortemente preoccupati, da quanto ascoltato in queste ultime ore al Consiglio comunale, essendo emerso da parte di alcuni esponenti del civico consesso che, dopo essersi informati sulla tipologia del servizio, e avuto conferma che riguardava l’Ada, si sono sentiti rassicurati, come se lo stesso non fosse per nulla essenziale ed importante. Abbiamo anche incredibilmente ascoltato, dai rappresentanti dell’amministrazione comunale, che ad oggi non si ha contezza di quali anziani abbiano i requisiti per fruire del servizio. Cosa del tutto strana visto che gli anziani vengono presi in carico, si ribadisce, dal Servizio sociale comunale. E come se non bastasse, in pochi minuti di intervento, c’è anche chi ha sminuito il valore professionale trentennale dei lavoratori, associando le funzioni degli stessi a quelle di semplici dame di compagnia, evidentemente non sapendo neanche di cosa si stesse parlando, proponendo anche soluzioni a dir poco ortodosse. Praticamente abbiamo letto ed ascoltato tutto e il contrario di tutto. Infine, la nota di sospensione giunge in maniera del tutto tardiva il 19 giugno scorso, non tenendo conto delle enormi difficoltà che si riverseranno sugli assistiti, sugli operatori e sui loro datori di lavoro i quali dovranno ricercare nell’immediatezza soluzioni utili (sempre che ce ne siano) a scongiurare i licenziamenti collettivi, mettendo pertanto a dura prova anche i redditi dei lavoratori e delle loro famiglie. Per quanto sopra Confcooperative e Fisascat Cisl Ragusa chiedono un incontro al Comune, al fine di rivedere urgentemente la propria decisione e di trovare soluzioni alternative per garantire la continuità di un servizio così essenziale per la comunità ed evitare la perdita dei posti di lavoro”.