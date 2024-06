Giornata in cui sono state programmate numerose sante messe in Cattedrale a Ragusa, quella di lunedì 24 giugno, in cui si celebra la solennità della natività di San Giovanni Battista, patrono principale della città e della diocesi di Ragusa. In tutto sono nove quelle previste. Alle 8 il suono festoso di campane e lo sparo di colpi a cannone che sarà ripetuto alle 12 e alle 17,30. Sarà possibile accendere le torce in onore del santo patrono nel giardino di corso Vittorio Veneto dove si troveranno i volontari della parrocchia. In occasione della celebrazione delle sante messe di lunedì, saranno raccolte, con apposite buste, le offerte dei fedeli per i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista. Si comincia alle 7 con la celebrazione eucaristica presieduta dal canonico sacerdote Giovanni Cavalieri, alle 8 quella presieduta dal canonico sacerdote Maurizio Di Maria e alle 9 la messa del canonico sacerdote Paolo La Terra.

Alle 10 la celebrazione eucaristica presieduta dal canonico sacerdote Giuseppe Cabibbo mentre alle 11 sarà celebrato il 50° anniversario del pio transito del vescovo mons. Francesco Pennisi con il solenne pontificale presieduto da mons. Mario Russotto, vescovo di Caltanissetta. Parteciperanno i canonici del capitolo della Cattedrale, il clero, i religiosi, le religiose e i fedeli. Si proseguirà alle 12 con la celebrazione eucaristica presieduta dal canonico sacerdote Giuseppe Ramondazzo, mentre alle 18 la messa sarà presieduta dal canonico sacerdote Giorgio Occhipinti e animata dalla corale del gruppo del Rns della parrocchia. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da padre Fabio Pistillo ocd, animata dalla corale della Cattedrale diretta dal maestro Giovanni Giaquinta, all’organo il maestro Giorgio Occhipinti. Alle 20, poi, l’ultima celebrazione eucaristica della giornata che sarà presieduta dal parroco della Cattedrale, il canonico sacerdote Giuseppe Burrafato, con la presenza dei componenti dell’associazione culturale San Giovanni Battista, del comitato dei festeggiamenti e del gruppo “Portatori del fercolo di San Giovanni”. Sarà possibile acquistare o prendere in Cattedrale per la festa di giugno e agosto: i foulard, le magliette dei devoti e i drappi ornamentali da esporre nelle proprie abitazioni, come segno di affidamento e di devozione nei confronti di San Giovanni Battista, patrono principale della diocesi e della città di Ragusa. Il servizio dei fuochi d’artificio sarà curato dalla ditta Pirotecnica iblea di Lorenzo Massari da Ragusa. Martedì 25 giugno, inoltre, alle 9,30 solenni lodi pontificali presiedute da mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa, con la partecipazione dei canonici del capitolo della Cattedrale, del clero, dei religiosi, delle religiose e dei fedeli. A conclusione, un omaggio floreale sarà deposto sulla tomba del vescovo Francesco Pennisi.