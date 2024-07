Dai temi di attualità ai grandi interrogativi esistenziali. Dado (nella foto) non si tira indietro di fronte a niente. E con la sua comicità irriverente mette tutti e tutto a nudo. Il grande cabarettista cresciuto alla scuola di Zelig è pronto a fare vivere un momento straordinario agli spettatori che, con ingresso assolutamente gratuito, si adopereranno per animare il suo show di domani sera, a partire dalle 22, in piazza G. B. Odierna, a Ibla, sul sagrato dell’ex chiesa di San Vincenzo Ferreri, una location inedita per questo tipo di esibizioni. Il centro commerciale naturale Antica Ibla, promoter dell’appuntamento, grazie al sostegno dell’Amministrazione comunale che ha sposato appieno questo progetto per mettere ulteriormente in evidenza le peculiarità della città antica, ha scelto non a caso la location in questione, per fare in modo che l’utilizzo di cornici architettoniche inedite possa assicurare il lustro necessario a un artista di sicura rilevanza, sostenendo, nel contempo, la possibilità di fare trascorrere agli ospiti momenti di assoluta spensieratezza, vivendo appieno questa suggestiva realtà barocca.

“Raggiungerci sarà semplice – chiariscono dal Ccn Antica Ibla – anche tramite le navette Hybus con partenza da piazza del Popolo. Basta scaricare l’app RagusaBus. Naturalmente ci sono anche i parcheggi con le strisce blu lungo la circonvallazione e lungo Discesa Peschiera ma l’opportunità di prendere la navetta fornirà la possibilità di arrivare a Ibla senza alcun tipo di problema. Ribadiamo, poi, il nostro invito a raggiungerci in prima serata per vivere Ibla prima dello spettacolo attraverso un fantastico aperitivo all’ombra dei palazzi barocchi o, meglio ancora, per una cena veloce nelle nostre attività. Insomma, ci stiamo preparando per un sabato che si annuncia entusiasmante e che ci farà apprezzare ancora di più i colori e le suggestioni che solo questa terra è in grado di emanare”.