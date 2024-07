La Provincia di Ragusa riconosce e sostiene i valori dello sport come strumento di crescita sociale e inclusione giovanile. Con questo importante presupposto la commissaria straordinaria Patrizia Valenti ha deciso di condividere il progetto “Virtus nel Cuore”. “Abbiamo tutti esultato per il ritorno della squadra in Serie B nazionale, traguardo conquistato grazie all’impegno di atleti e staff tecnico della nostra provincia. Ma ciò che abbiamo valorizzato con la nostra azione amministrativa è il lavoro fatto sul settore giovanile. Il progetto ‘Virtus nel Cuore’, che sicuramente trova una migliore ispirazione dalla promozione in B, si fonda su valori come inclusione, accoglienza, rispetto delle regole, solidarietà e lavoro in squadra. E’ questo quello che abbiamo premiato”, spiega la commissaria Valenti (nella foto al centro con la presidente Sabbatini e il direttore generale dell’ente Nitto Rosso). Come ha avuto modo di illustrare la presidente Sabrina Sabbatini, la Virtus Ragusa rappresenta un’importante piattaforma sociale del territorio ibleo, essendo fortemente impegnata nel settore giovanile, con oltre 400 cestisti di età compresa tra i 4 e i 19 anni. Una responsabilità che travalica la crescita sportiva, puntando nel corso dell’anno su importanti iniziative. Tra queste la sensibilizzazione per l’inclusione ed i temi della disabilità. Il progetto propone di offrire un sostegno nel nome dello sport alle persone affette da disabilità e sensibilizzare la comunità sugli stessi temi. Ed ancora, la Virtus Ragusa è impegnata al contrasto alla violenza di genere, partendo dal ruolo dell’educazione giovanile all’uguaglianza e al rispetto interpersonale. Parte integrante del progetto anche la promozione di tematiche ambientali in prospettiva 2030 mettendo in connessione il mondo dell’imprenditoria ed il mondo dei giovani in un dialogo produttivo su progetti futuri di lavoro, sostenibilità e crescita.