Apre venerdì la settima edizione del MeMuFest, la settima edizione del festival medievale che avrà lo splendido e suggestivo scenario di Giarratana come cornice. Il primo appuntamento è previsto per le 19,30 quando, da piazza Martiri d’Ungheria, il suono dei tamburi di Giarratana accompagnerà tutti i presenti verso il Parco dei Settimo che farà da quinta vera e propria alla kermesse. Qui, intorno alle 20, ci sarà l’esibizione del gruppo Sbandieratori e musici Città di Vignanello oltre all’apertura degli stand enogastronomici nella location principe del MeMuFest. Alle 20,30, poi, è in programma lo spettacolo di musica celtica a cura del gruppo Pendragons celtic music.

Alle 22,30 il concerto degli Onorata società. E’ quest’ultimo un gruppo che, nato a Ragusa nel 1998, ha unito musicisti e parolieri grazie alla passione intensa per la musica come veicolo di messaggi profondi. Il gruppo propone un genere indefinibile che mescola beat giamaicano, rock elettronico e tradizione siciliana grazie a una musica forte, trascinante e ricca di anima. I Pendragons, invece, sono un ensemble di artisti, musicisti professionisti, che dedicano la loro passione alla ricerca della musica tradizionale dei Paesi celtici dando modo all’ascoltatore sia di far conoscere e scoprire gli strumenti tipici di quei luoghi e sia quello di condurlo in un viaggio unico di sonorità tipiche delle suggestive atmosfere dell’Irlanda e della Scozia. Quello di venerdì costituirà un vero e proprio prefestival, novità di quest’anno, mentre il festival vero e proprio si terrà nella giornata di sabato 20 luglio. Un appuntamento, in entrambi i casi, da non perdere.