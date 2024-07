Arriva dail nuovo atleta dell’che va a completare il reparto dei palleggiatori. Si tratta del giovane(nella foto) che arriva alla corte biancoazzurra su indicazione del tecnicoche anche in questa occasione è stato accontentato nella sua richiesta. Classe 2003,arriva adall’, ma originario disi forma pallavolisticamente nelle giovanili del. Alto 183 centimetri, nel 2022,è aggregato alla prima squadra, con la quale debutta in, campionato che ha disputato anche la scorsa stagione con. “Alessandro è un giovane palleggiatore che gioca ingià da qualche stagione avendo già fatto esperienza ine a– spiega coach– è un gran lavoratore e ho sentito in lui tanto entusiasmo e sono sicuro che afarà bene. Accanto all’esperienza diva a completare nel migliore dei modi un reparto delicato come quello dei palleggiatori a cui tengo in maniera particolare. Sono certo che ci potrà dare quell’apporto che un po’ tutti ci aspettiamo -continua – lavorando con impegno in ogni seduta di allenamento in palestra.è un altro tassello che insieme ai vecchi e ai nuovi arrivati ci darà il suo contributo in un campionato che si prospetta difficile e impegnativo. Ringrazio anche in questo caso la dirigenza dell’– conclude– che ha accolto le mie richieste convinto che possiamo alzare l’asticella. Alla fine siamo riusciti a portare aquesto giovane talentuoso su cui avevano puntato gli occhi altri club. Spero che riesca a mettersi in mostra in biancoazzurro e che insieme possiamo prenderci tante belle soddisfazioni”. Felice di vestire la maglia della, il nuovo palleggiatore dellavrà tempo e modo per dimostrare il suo valore e ripagare la fiducia che tutto l’ambiente biancoazzurro ha riposto in lui. “Diversi fattori – dichiara– mi hanno spinto ad accettare la proposta arrivata da. Su tutte, la grande intensità e la serietà con cui si lavora. Sono due anni che affrontoda avversario è ho avuto modo di vedere la serietà dell’ambiente, sia a livello societario, sia a livello di gioco e ho potuto ammirare anche la bellezza della città. Lavorare a fianco a un palleggiatore bravo e esperto come– continua – mi aiuterà sicuramente a crescere e spero di apprendere tanto da lui. La squadra è un ottimo mix perchè nel roster si confrontano due generazioni diverse. Avremo a disposizione la grinta di noi giovani e l’esperienza dei più ‘grandi’ e quindi possiamo fare grandi cose insieme. Il mio obiettivo è quello di crescere, migliorare e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi e fare in modo che non si crei solo un gruppo squadra, ma anche una grande famiglia con cui disputare una stagione da protagonisti. Arrivo adopo una stagione a Lecce, dove la tifoseria è a dir poco eccezionale e con la quale io ho legato moltissimo – conclude– spero di trovare lo stesso ambiente a. Da avversario ho avuto modo di giocare ale ho visto che il pubblico segue la squadra in maniera numerosa. Spero sia così anche quest’anno perchè il pubblico sarà per noi di grande aiuto e spero nel mio piccolo e insieme ai miei compagni di regalare loro tante soddisfazioni”.