“L’eccessivo caldo di questi giorni sta mettendo a dura prova la buona determinazione dei visitatori e dei turisti di apprezzare al meglio le nostre bellezze architettoniche. Le temperature troppo elevate costituiscono un pericolo, soprattutto per le persone anziane, e sono molte quelle in giro, che approfittano dei giorni estivi per visitare la città antica. Ecco perché ci sentiamo di lanciare un suggerimento: perché non predisporre dei punti di ristoro, opportunamente e adeguatamente organizzati, per garantire un minimo di sostegno a tutti coloro che hanno scelto queste giornate per venirci a trovare?”. E’ la proposta lanciata all’Amministrazione comunale dal Comibleo, il comitato spontaneo di residenti, dopo avere appurato come ci sia grande difficoltà per queste persone ad andare in giro proprio a causa della situazione meteo che non è certo delle più semplici.

“Ora – aggiunge il comitato – siccome è previsto che la situazione tenda sempre più a peggiorare, nel senso che nei prossimi giorni le temperature dovrebbero rialzarsi ulteriormente, sarebbe opportuno garantire delle adeguate contromisure, una forma di cautela per queste persone che potrebbe essere anche un segnale di rispetto per quanti scelgono la nostra realtà per venirne a incrementare l’economia. Basterebbe poco, anche attrezzare dei semplici gazebo in alcuni punti nevralgici, che potrebbero essere i punti di arrivo del parcheggio Mafarda, Ss. Trovato, piazza Solarino o altri che si riterrà opportuno, per fare in modo che l’area riservata all’ombra si estenda ulteriormente. Riteniamo che anche questa sia una opportunità per mettere in rilievo le peculiarità di una città che vuole ulteriormente aprirsi alle esigenze di chi la sceglie essendo il nostro un territorio destinato a diventare sempre più a vocazione turistica”.