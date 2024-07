Naturosa Bike & Co. Ragusa sempre più lanciata a tagliare traguardi di tutto rispetto. E non è un caso che i risultati continuino ad arrivare. Come nel caso della quarta prova di Coppa Sicilia giovanissimi che, disputatasi domenica scorsa a Cattafi-San Filippo del Mela, in provincia di Messina, ha visto Lorenzo Gualato arpionare il secondo posto nella G3 mentre Giorgio Cappello è arrivato quarto nella G5. Stessa categoria per Paolo Alì che, però, si è classificato al quinto posto. La Naturosa Ragusa, poi, è volata in Lazio, a Sora, per partecipare alla Ciociarissima. Gli atleti iblei sono stati impegnati il sabato e la domenica. In particolare, nella prima giornata in lizza i corridori juniores Samuele Basile, Giovanni Distefano e Luciano Marino che hanno concluso un’ottima gara conquistando buoni piazzamenti. Nella seconda giornata, poca fortuna per Salvatore Caruso che, nella categoria Allievi, è andato incontro a una caduta ed è stato costretto al ritiro. Gli impegni, intanto, si susseguono per il sodalizio ibleo guidato dal presidente Giuseppe Nascondiglio. Domani, infatti, in pista al velodromo di Forano, in provincia di Rieti, ci saranno gli atleti Erika Boscarino, Corrado Spataro, Nicolas Tumino e Samuele Basile: gareggeranno con i colori della Sicilia per il trofeo delle regioni. A Gorizia, invece, ai campionati italiani giovanili di mountain bike, sono di scena Giada e Andrea Nascondiglio. La società, oltre a ringraziare il presidente Nascondiglio per l’assiduo impegno, rivolge un attestato di stima per la professionalità a tutto lo staff tecnico e, in particolare, ai diesse Giampiero Pitino e Gianluca Zaccaria, senza dimenticare i partner e i genitori che, ognuno nel proprio ruolo, forniscono un supporto insostituibile.