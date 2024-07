Letture in musica per Liolà. Come ogni anno in occasione dell’anniversario della strage di Via D’Amelio, la rassegna culturale promossa dalla Pro Loco Mazzarelli propone un momento di riflessione per ricordare il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta uccisi dalla mafia.

Questo compito verrà affidato a Guglielmo Tasca e Massimo Leggio (nella foto), protagonisti di “Malacarne – L’incredibile storia di Turiddu Malandrinu”.

Con una narrazione ironica, satirica e, a tratti, sarcastica, lo spettacolo denuncia il male più grande che ha prodotto la mafia: il suo innegabile contributo alla formazione di un pensiero fuorviato e fuorviante e cioè quello che lo Stato non esiste, per cui farne a meno e rivolgersi altrove è una cosa normale. E’ normale rendere grazie, rispettare, onorare e temere chi ha riempito quello spazio vuoto. Attraverso la storia di Turiddu Malandrinu vengono presi in giro proprio i luoghi comuni che caratterizzano il pensiero e il comportamento mafioso. L’appuntamento è per venerdì 19 luglio alle 21,30 presso il giardino delle suore del Sacro Cuore a Marina di Ragusa.