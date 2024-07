Un finanziamento di 11mila e 500 euro per l’eliminazione delle barriere architettoniche. E’ quello che ha ottenuto il Comune di Santa Croce Camerina, da parte della Regione Siciliana e che contribuirà alla redazione del Peba (Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche). “Grazie a tale finanziamento – commenta il sindaco Peppe Dimartino – potremo avviare un monitoraggio delle barriere presenti sul nostro territorio, sia negli edifici pubblici sia negli spazi urbani, e successivamente si potranno redigere i piani di intervento per rendere maggiormente fruibile la città alle persone con disabilità. Un iter importante per la vivibilità di Santa Croce che porteremo avanti individuando le diverse priorità di intervento e instradando i progetti. L’accessibilità è un diritto di tutti e una città senza barriere è una città più giusta, accogliente e vivibile per ognuno di noi. Dall’inizio del nostro mandato abbiamo messo in atto una politica per creare una comunità in cui nessuno si senta escluso e in cui ciascuno possa contribuire e partecipare appieno alla vita sociale e cittadina”.