Tutto pronto per l’esordio. Al via domani la rassegna di teatro comico al circolo velico Anemos di Scoglitti. Un appuntamento da non perdere con il “Teatro in spiaggia”, il format che, fatto crescere lungo la costa iblea dal direttore artistico Maurizio Nicastro, si è tramutato in un must imperdibile per tutti coloro che vogliono vivere dei momenti di sana spensieratezza e allegria nel pieno della stagione estiva. La rassegna, infatti, consta di quattro appuntamenti. Si comincia, come detto, già domani, venerdì 19 luglio, alle 21,30 con “Giro di vite” (nella foto). Due anziani si scambiano pensieri sulla panchina di un parco, scoprendosi profondamente soli. Dopo una serie di scene e dialoghi esilaranti e malinconici, progettano una fuga per raggiungere un paesino di provincia, dove riscattarsi dalle amarezze della vita. Ma sarà la stessa vita, con crudele tempismo, che li riporterà alla realtà. Una sorprendente prova d’attore per i tre protagonisti che interagiscono in maniera serrata. Sul palco si esibiranno Alessandro Sparacino, Angelo Abela e Simonetta Arrabito. L’ingresso è 10 euro. Prenotazioni al 333 4183893 (anche whatsapp).