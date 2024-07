Si è insediata ieri pomeriggio la Consulta giovanile del Comune di Comiso. È un organismo consultivo democratico al quale possono partecipare giovani dai 16 ai 30 anni. Tra le sue finalità più importanti vi sono la possibilità di formulare proposte di propria iniziativa da sottoporre al Consiglio comunale o alla Giunta amministrativa in materia di politiche giovanili, di esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti che le siano sottoposti dall’Amministrazione comunale o dal Consiglio comunale, di promuovere progetti e iniziative a sostegno dei servizi di volontariato giovanile o comunque inerenti ai giovani cittadini.

Organi della Consulta Giovanile sono l’assemblea, il presidente, il vicepresidente, l’ufficio di presidenza, il segretario. Possono far parte dell’Organismo un rappresentante per ogni associazione e organizzazione di volontariato, culturale, sportiva, sociale e di gruppi e movimenti politici, di comunità religiose e di ogni istituto scolastico superiore di Comiso. Si può fare parte della Consulta Giovanile attraverso formale richiesta di partecipazione secondo i termini dell’apposito bando.

La Consulta Giovanile, al suo interno, è articolata in gruppi di lavoro suddivisi per materie: sport, attività ricreative e tempo libero, cultura, spettacolo, turismo e promozione del territorio, politiche sociali, ambiente benessere animali. Ciascun gruppo è composto da tre unità elette dall’assemblea fra i propri componenti.

È stato eletto presidente Manuel Brafa, vicepresidente Sara Alescio, segretario Riccardo Gioberti. Coordinatori dei gruppi di lavoro sono: Nicoletta Palma, Gaetano Micci, Giuseppe Conselvo e Maria Diara.

All’insediamento dell’organismo sono intervenuti per gli auguri di rito il sindaco Maria Rita Schembari gli assessori Dante Di Trapani, Giusi Cubisino e Giuseppe Arezzo, i consiglieri comunali Alessandro Guastella, referente per il sindaco per le Politiche giovanili, Tiziana Arena, Muscará Agatino, Giovanni Belluardo, Emilia Garofalo, Gianni Incardona, Gaetano Gaglio ed Erica Adamo.

“La Consulta Giovanile è uno strumento importante di cui dispongono i giovani per partecipare attivamente alla vita democratica della propria comunità – ha dichiarato il sindaco Schembari nel suo intervento -. Questa è un’esperienza che parte da lontano. Già nel corso del mio primo mandato si è approntata la stesura del regolamento e avviato un percorso che oggi trova il suo coronamento. La Consulta Giovanile è finalizzata all’affermazione e alla difesa dei diritti dei giovani, contribuisce alla loro socializzazione, alla conoscenza e alle opportunità che gli enti pubblici e privati offrono, favorendo il rapporto con essi stessi”.

“Non smettete mai di sognare – ha detto il consigliere Guastella ai giovani della Consulta -. Dopo mesi di faticoso lavoro, abbiamo realizzato questo sogno in cui ho molto creduto. Riunire 27 giovani, ciascuno in rappresentanza di un’associazione o di gruppi non era scontato né facile. Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al sindaco Maria Rita Schembari per la fiducia che ha riposto in me, permettendomi di affiancarla nelle politiche giovanili e, in particolare, nella costituzione della Consulta Giovanile a Comiso. Un ringraziamento speciale va a meraviglioso team dell’ufficio Politiche Giovanili. Desidero, inoltre, ringraziare gli amministratori e i colleghi consiglieri per la loro fattiva collaborazione: è stata una bella pagina di buona politica! Auguro un buon lavoro a tutti, sono certo che rappresenterete al meglio tutti i giovani di Comiso e sappiate che io sono sempre al vostro fianco”.