Rubano il portafoglio nella borsa al blocco parto dell’ospedale Giovanni Paolo II. E’ la denuncia sui social di un utente evidentemente impegnato in una fase alquanto importante. “Hai approfittato dell’unico momento di distrazione in un momento così delicato – scrive l’utente – ho già fatto denuncia e bloccato le carte. Pazienza per i 130 euro circa che hai già speso (tra Decathlon e varie strutture). Così solo per informarvi che grosso modo so già chi siete ma aspettiamo la conferma. Per chiuderla in maniera bonaria anche in forma anonima fammi riavere il portafoglio con i documenti. Tanto so che leggerai ma spero nella condivisione di questo post. Tanto prima o poi dovrà partorire la tua signora”.