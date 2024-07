Ultimi appuntamenti per l’ottavario della festa di San Biagio, patrono di Comiso. Ieri pomeriggio, c’è stata la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Gino Ravalli e animata dalla comunità parrocchiale Santi Apostoli. Oggi, invece, la santa messa delle 19 sarà presieduta dal sacerdote Corrado Germano e animata dalla comunità parrocchiale di San Giuseppe. Domenica, le celebrazioni eucaristiche nella chiesa di San Biagio sono in programma alle 9 e alle 11. Alle 18,30 ci sarà la recita del Rosario e la coroncina di San Biagio. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Innocenzo Mascali, rettore della chiesa di San Biagio. “Affidiamo all’intercessione di San Biagio – dice il rettore, don Mascali – il presente e il futuro della città di Comiso: che il Signore compia in noi la sua volontà come in San Biagio”. E’ venerato fin dall’antichità come uno dei 14 santi “ausiliatori”, il che significa che è stato tra i santi più venerati e popolari per ben oltre un millennio ed ancora oggi non solo a Comiso, ma in tutta la Chiesa, la devozione verso San Biagio è ben diffusa e radicata. Nei giorni scorsi, l’impresa ecologica Busso Sebastiano ha effettuato un’azione di pulizia straordinaria tutt’attorno alla chiesa per fare in modo che i fedeli e i devoti potessero vivere nella maniera migliore questi momenti dedicati alla festa del patrono.