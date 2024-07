Ci sarà ampio spazio per parlare di medicina durante la 29esima edizione del Premio “Ragusani nel Mondo”. Tra i premiati, spicca il nome di Ignazio Tasca (nella foto), noto medico chirurgo di Scicli, riconosciuto per i suoi straordinari contributi nel campo della chirurgia nasale. Nato e cresciuto a Scicli, il dott. Ignazio Tasca ha dedicato la sua vita professionale alla medicina e alla chirurgia. Laureatosi all’Università degli Studi di Bologna nel 1981, si è specializzato in Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-Facciale nel 1985. La sua carriera ha visto un impegno costante nello sviluppo di percorsi diagnostici avanzati, tra cui allergologia, rinomanometria, rinometria acustica e polisonnografia. Nel corso degli anni, pur mantenendo una conoscenza completa di tutte le branche della sua specialità, Ignazio Tasca ha focalizzato le sue competenze chirurgiche su problematiche specifiche del naso, della laringe, della tiroide e delle ghiandole salivari, con un’attenzione particolare ai disturbi del russamento. Ha acquisito una notevole esperienza nella chirurgia funzionale, endoscopica ed estetica del naso, trattando anche chirurgicamente le patologie della tiroide e della laringe, utilizzando il laser CO2 per i casi meno complessi. Oggi, Tasca è direttore dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria dell’Asl di Imola. La sua attività non si limita alla pratica clinica: ha svolto un’intensa attività didattica, organizzando numerosi eventi formativi e corsi internazionali di chirurgia funzionale ed estetica del naso, con chirurgia in diretta. Dal 2006 al 2018, ha diretto e organizzato questi corsi a cadenza biennale, oltre a numerosi corsi residenziali avanzati e basici. La sua attività scientifica è altrettanto intensa. Ignazio Tasca è stato relatore in numerosi convegni nazionali e internazionali sin dal 1984, portando la sua esperienza e conoscenza in ogni parte del mondo. Recentemente, nel febbraio del 2024, ha rappresentato l’Italia al congresso Pan Asiatico di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva Facciale a Nuova Delhi, un evento di rilievo internazionale. Autore di 80 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali e di tre monografie sulla chirurgia nasale, Tasca è anche socio fondatore e vice presidente della Italian Academy di Rinologia e membro Onorario della Società Latino Americana di Rinologia. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti in campo nazionale e internazionale ed è membro di prestigiose società scientifiche, tra cui la Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale, la Società Italiana di Otorinolaringoiatria Pediatrica e la European Academy of Facial Plastic Surgery (E.A.F.P.S.). Con una carriera caratterizzata da innovazione e dedizione, Ignazio Tasca sarà celebrato al Premio “Ragusani nel Mondo” per il suo impatto significativo nel campo della medicina. La serata di sabato sarà un tributo alla sua eccezionale professionalità e ai contributi fondamentali che ha offerto alla chirurgia nasale.