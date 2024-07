Il suo è un volto familiare perché spesso è in tv in occasioni importanti. Tra i premiati della prossima 29esima edizione del Premio “Ragusani nel Mondo”, in programma sabato 27 luglio, in piazza Libertà a Ragusa, ci sarà Antonio Noto (nella foto), ormai famoso sondaggista e sociologo italiano. Con origini chiaramontane da parte di padre, Antonio Noto nasce a Napoli l’8 luglio 1962. Sebbene abbia sempre vissuto tra Napoli e Roma, mantiene un forte legame con la provincia iblea, eleggendo Donnalucata come suo rifugio per il relax. Laureato in Sociologia con specializzazione in Statistica presso l’Università di Napoli, Noto lavora nel settore delle ricerche di mercato e dei sondaggi di opinione da 35 anni. Il suo nome è particolarmente noto al grande pubblico per la collaborazione con tv e giornali a livello nazionale. Dal 2018, è il sondaggista del talk show televisivo “Porta a Porta” su Rai Uno, condotto da Bruno Vespa. Precedentemente ha ricoperto lo stesso ruolo nel programma “CartaBianca” su Rai Tre, condotto da Bianca Berlinguer. Dal 2016, Antonio Noto è il volto televisivo di Rai Uno per le trasmissioni elettorali, fornendo dati di Exit Poll e Proiezioni che anticipano i risultati finali con metodologie statistiche avanzate.Nel corso della sua carriera, Noto ha collaborato con Mediaset e La7, oltre che con la Rai fin dal 2009. Le sue analisi sull’opinione pubblica sono apparse su quotidiani di rilievo trattando temi sociali e politici.Fondatore e direttore della “Noto Sondaggi”, uno degli istituti demoscopici più rinomati in Italia, Antonio Noto ha anche all’attivo cinque pubblicazioni. La sua ultima opera, “Chi ha cambiato l’Italia? Politica o Economia: chi c’è dietro le grandi trasformazioni della società negli ultimi 30 anni”, edita da Rubbettino, ha ricevuto ampi consensi. In precedenza, ha pubblicato “Napoli Vota”, “Napoli ad occhio nudo”, “Vota Antonio Vota Antonio” ed “Esistono ancora i sondaggisti?”. Nel 2017, l’Università di Napoli Federico II lo ha premiato come “Laureato Illustre”.La carriera di Antonio Noto è caratterizzata da un’approfondita formazione scientifica che gli ha permesso di sviluppare tecniche metodologiche e statistiche innovative. È stato il primo a creare sondaggi su campioni rappresentativi degli italiani con risultati in tempo reale e ha ideato nuovi modelli di elaborazione statistica, migliorando l’affidabilità dei risultati. Le sue ricerche hanno avuto un impatto significativo anche nel settore delle analisi politiche, dove ha sviluppato tecniche per previsioni elettorali precise.Grazie al suo impegno costante nella ricerca scientifica e alle sue innovative metodologie, Antonio Noto è diventato un punto di riferimento da oltre 20 anni. La 29esima edizione del Premio “Ragusani nel Mondo” celebra la sua straordinaria carriera e il suo contributo significativo alla comprensione dell’opinione pubblica e dei comportamenti sociali.