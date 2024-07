La comunità cittadina continua a essere vicina alla cooperativa Proxima Ragusa e, in particolare, ai progetti contro la tratta e lo sfruttamento i cui beneficiari sono di volta in volta al centro dell’attenzione per essere assistiti sulla base delle necessità rappresentate. In questo senso è da leggere come espressione del buon esempio del fare rete con gli esercizi commerciali del territorio la scelta di Tecnomat Ragusa che ha garantito alla cooperativa un supporto non da poco.

Infatti, Tecnomat Ragusa ha donato numerosi gilet a Proxima che saranno messi a disposizione dei beneficiari per gli usi più disparati. “Vogliamo ringraziare questa azienda molto attenta alle dinamiche della solidarietà e dell’inclusività – commenta la presidente di Proxima Ragusa, Ivana Tumino – per averci scelto e per essersi resa protagonista di questo bel gesto. Fare rete è da sempre uno dei percorsi che animano la nostra attività e quando prendiamo atto di iniziative del genere rimaniamo sempre molto colpiti perché vuol dire che c’è chi si adopera ritenendo che un mondo migliore è possibile. E noi siamo grati a tutti loro, in questo caso a Tecnomat Ragusa, perché vuole dire che il messaggio dell’aiutare chi ha necessità in qualche modo passa”.