Si sono tenuti questa mattina, nella chiesa di San Giuseppe, i funerali di Antonino Giompiccolo (nella foto), conosciuto come Salvatore. Il pm Ottavia Polipo aveva richiesto la perizia medico-legale per ricostruire anche i motivi della morte e l’ora in cui l’operaio è deceduto. I funerali si sono svolti dopo l’autopsia effettuata al cimitero di Vittoria. L’incidente in cui Giompiccolo ha perso la vita risale all’1 luglio scorso. L’uomo lavorava presso una ditta sulla Comiso-Chiaramonte. E’ morto mentre aiutava l’autista di un mezzo a fare manovra, per permettergli di uscire, in sicurezza, dall’azienda, che si trova sulla Comiso-Chiaramonte. Per l’autopsia è stato nominato il dott. Vincenzo Cilia. Si tratta di un incidente sul lavoro sul quale gli inquirenti stanno indagando per comprenderne le dinamiche e le tempistiche.