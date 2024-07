Presentati stamani, presso l’auditorium dell’Università Pegaso di Ragusa, i sei premiati della 29esima edizione del Premio “Ragusani nel Mondo”, in programma domani sera, sabato 27 luglio, puntuali alle ore 20 in Piazza Libertà a Ragusa. L’evento, che celebra le eccellenze ragusane distintesi a livello nazionale e internazionale, vedrà la partecipazione di ospiti illustri e momenti di intrattenimento. Anche i premiati di quest’anno rappresentano delle vere e proprie eccellenze nei loro rispettivi ambiti. Si tratta di Guglielmo Iozzia, ingegnere biomedico originario di Santa Croce Camerina, specializzato in Intelligenza Artificiale applicata alla ricerca medica, attualmente direttore associato presso Merck, Orazio Caffo, chirurgo oncologico originario di Modica, direttore di Oncologia Medica all’Ospedale Santa Chiara di Trento e coordinatore della rete oncologica della Provincia Autonoma di Trento, Ignazio Tasca, medico chirurgo originario di Scicli, specializzato in otorinolaringoiatria, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria dell’Ausl di Imola, Corinna Carbone, manager nel settore delle risorse umane, originaria di Ragusa, responsabile HR in un’azienda statunitense nel settore della sostenibilità ambientale, Antonio Noto, sociologo e sondaggista di origine chiaramontana, fondatore e direttore di Noto Sondaggi. Inoltre, il premio dedicato alle imprese andrà quest’anno ad Argo Software, azienda leader nella progettazione di soluzioni informatiche per il settore scolastico.

Ci saranno inoltre due riconoscimenti alla memoria dedicati al pittore Franco Cilia e al fotografo Peppino Leone, recentemente scomparsi e un premio andrà invece alla Virtus Ragusa per la recente conquista del suo campionato. Salvatore Brinch, presidente dell’associazione “Ragusani nel Mondo”, ha espresso l’orgoglio e la gratitudine per questa edizione del premio, affermando: “Quest’anno celebriamo la ventinovesima edizione del Premio Ragusani nel Mondo con un senso di orgoglio e gratitudine. I nostri premiati rappresentano l’eccellenza della nostra terra, e il loro successo è la prova che la nostra comunità può raggiungere vette straordinarie”. Il presidente onorario Franco Antoci ha aggiunto: “Il premio è diventato un appuntamento imprescindibile che celebra la ragusanità in tutte le sue forme. Da quasi trent’anni, questo evento riesce a coniugare storia, cultura e modernità, raccontando storie di successo che sono fonte di ammirazione e orgoglio per tutti noi”. Sebastiano D’Angelo, direttore dell’associazione e del premio, ha sottolineato l’importanza della manifestazione per la comunità iblea, “che si conferma essere un appuntamento attesissimo per la comunità iblea, capace di coniugare cultura, spettacolo e promozione del territorio. Con una storia di quasi trent’anni, l’evento continua a valorizzare le eccellenze ragusane, proiettandole su un palcoscenico internazionale”. Durante la serata di premiazione, presentata dai giornalisti Salvo Falcone e Caterina Gurrieri, si alterneranno sul palco vari ospiti di spettacolo, tra cui i “Cugini di Campagna”, che terranno un concerto dopo le premiazioni. Il giovane cantante Lorenzo Licitra, noto per la sua partecipazione a “Tale e Quale Show” e per il ruolo di Gesù nel musical “Jesus Christ Superstar”, sarà presente insieme al cabarettista siciliano Massimo Spata. L’orchestra diretta dal maestro Peppe Arezzo completerà il quadro di un evento che vedrà tra gli ospiti anche la giovane e talentuosa cantante Giorgia Faraone. Intanto questa sera, a Chiaramonte Gulfi, si terrà l’anteprima del Premio, un’occasione per anticipare le celebrazioni e condividere con la comunità locale l’emozione dell’evento. Il Premio “Ragusani nel Mondo” continua a crescere in popolarità e rilevanza, attirando l’attenzione di migliaia di spettatori e valorizzando le eccellenze ragusane. L’accesso alla serata in Piazza Libertà sarà libero fino ad esaurimento posti, con la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming sui canali social dell’associazione, ed ancora sull’emittente tv regionale VideoRegione e sul sito web Ragusaoggi.it. Quest’anno il direttivo dell’Unione Nazionale Associazione Immigrazione e Emigrazione (U.N.A.I.E.) si riunirà a Ragusa nei giorni antecedenti la manifestazione, un segno del prestigio acquisito dal premio a livello nazionale. Ulteriori informazioni sul sito web www.ragusaninelmondo.it.