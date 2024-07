L’amministrazione Marino ha affidato dopo procedura di gara a Sais Autolinee il servizio di trasporto pubblico urbano dal 1 agosto 2024 per due anni. Una rivoluzione nel trasporto urbano di Scicli che sarà coperto da due bus, un Man e un Mercedes, di 52 e 40 posti a sedere, dotati di accessibilità per persone con differenti abilità. Estesi gli orari di copertura delle corse, il cui punto di forza sarà la puntualità. Scaricando una App sul proprio cellulare sarà possibile seguire il bus lungo il percorso e sapere con esattezza quanti minuti mancano al suo arrivo alla fermata. L’utente potrà a questo punto decidere se concedersi il tempo di un caffè. Sais monitorerà le corse di maggiore utilizzo, gli orari più frequentati, gli accessi al bus fornendo i dati al Comune al fine di realizzare un controllo di gestione sulla utilità e l’efficienza del servizio. Sarà possibile fare il biglietto direttamente sull’autobus utilizzando il telefonino o un moderno orologio da polso “smartwatch” pagando in modalità contactless, come accade solo nelle grandi città italiane. Il sito di Sais con i percorsi, le linee, le fermate sarà in inglese e italiano e segnalerà gli attrattori più importanti di Scicli per i turisti, conterrà una infografica con la rete dei percorsi, i tempi di percorrenza, gli orari delle fermate. Sais introdurrà inoltre una sorta di “parental control” grazie a cui i genitori potranno sapere se e quando i loro figli sono saliti sul bus per andare o tornare da scuola: papà e mamme riceveranno un messaggio sul loro telefonino. Sono alcuni dei servizi innovativi, se non avveniristici, che il dottor Vincenzo Asaro di Sais ha illustrato ieri in conferenza stampa a palazzo Spadaro alla presenza del sindaco Mario Marino e dell’assessore Valeria Timperanza davanti a un significativo pubblico, cui si è affiancata la giunta comunale, la presidente del Consiglio e diversi consiglieri. Gli utenti potranno accedere a tutte le notizie sul bus da prendere e sulla fermata più vicina inquadrando banalmente un Qr Code, sulla palina informativa della fermata, con la fotocamera del proprio cellulare.Una corsa costerà un euro e venti centesimi, il giornaliero 5 euro, l’abbonamento settimanale 15 euro, il mensile 48 euro, 36 euro per chi ha meno di 20 anni. La tratta Donnalucata-Cava d’Aliga-Sampieri sarà tra le più frequentate già a partire dal primo agosto. L’affidamento del servizio di trasporto pubblico a Sais Autolinee giunge al termine di un percorso amministrativo durato mesi che ha visto la giunta Marino al lavoro per rafforzare uno dei cardini della mobilità sostenibile e dell’accoglienza per residenti e visitatori.