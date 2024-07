Si è svegliata così, questa mattina, la piazzetta alle spalle della delegazione municipale di via Benedetto Brin. Dopo una notte brava, nessun riguardo per il decoro con una montagna di rifiuti abbandonata come se nulla fosse. Naturalmente, i residenti della zona hanno subito messo in evidenza l’anomalia e chiesto l’intervento di chi è competente per fare in modo che la situazione possa essere prontamente sanata. Certo, non è la prima volta che vengono segnalati problemi del genere.E si spera che una maggiore attenzione da parte dei fruitori di questi spazi pubblici possa consentire a tutti di viverli nella maniera più appropriata.