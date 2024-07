Ancora un nuovo arrivo per ilche presenta l’arrivo di. Difensore, classe 2000, ha calcato il campo del Vincenzo Barone nella scorsa stagione con la maglia del Paternò. Cresciuto nel settore giovanile de La Meridiana a 18 anni inizia la sua carriera tra i professionisti con il Palazzolo in Serie D, categoria in cui indosserà anche le maglie di Biancavilla, Acireale e Chieti. Nella passata stagione, a Paternò, ha conquistato la Coppa Italia Nazionale e contribuito alla promozione in D della formazione catanese. “Sono emozionato per questa nuova avventura – dichiara Mollica – anche perché il direttore Marcello Pitino (nella foto con Mollica) lo conosco bene, ha lavorato in categorie importanti quindi sono sicuro che il Modica non vuole essere inferiore a nessuno, per questo non vedo l’ora di iniziare. Mi sono fatto un’ottima idea di questo Modica perché ha una grande società alle spalle e una città che vive di calcio, me ne sono accorto l’anno scorso giocandoci contro. Ringrazio il direttore Marcello Pitino, il mister Ferrara, la proprietà e tutti i componenti del Modica per avermi dato questa opportunità spero di ripagare in campo ”.