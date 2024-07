“All cops are bastards”, “tutti i poliziotti sono bastardi”, questa scritta è apparsa ieri mattinasul muro che delimita la piazzetta di Costa Fenicia, a Scoglitti. In lingua inglese, forse per amplificare il messaggio.

Accanto, quella che sembra essere una firma: un’associazione di tifosi “che mi piace pensare – scrive l’assessore Fabio Prelati – non c’entri nulla con l’autore e che possa dissociarsi da tale gesto.

Penso che i poliziotti e tutti gli esponenti delle forze dell’ordine non meritino certe offese perché sono impegnati quotidianamente per garantire, a volte fra tante difficoltà, la nostra sicurezza.

Altro che bastardi – ancora l’assessore – Ho preso colore e pennello per cancellare la scritta, non per sentirmi dire bravo, ma perché non meritava di essere letta un solo minuto in più dai numerosi bagnanti, con l’auspicio che tutti possano comprendere come i muri della città non devono essere imbrattati, sempre e comunque, soprattutto con messaggi così offensivi verso chi merita rispetto per il proprio lavoro”.