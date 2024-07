Un rito di grande sacralità. Vissuto, da fedeli e devoti, con estrema spiritualità. Gremita di persone, ieri sera, durante la “Scinnuta” del simulacro della Patrona di Giarratana, la basilica di Sant’Antonio Abate. Il modo più semplice e, allo stesso tempo, intenso per rinnovare il patto d’intesa con la Vergine. Lo speciale momento, condito da semplici ma significativi gesti, che si ripetono da sempre, ha dato il via ai solenni festeggiamenti in onore della Madonna della neve. Il suono delle campane e lo sparo dei colpi a cannone hanno annunciato a tutta Giarratana la discesa dalla cappella dell’altare maggiore del venerato simulacro. Una cerimonia molto partecipata preceduta dalla esibizione del gruppo “Tamburi di Giarratana” sul sagrato della basilica. Lo stesso gruppo, in precedenza, aveva animato, con le proprie sonorità acustiche, alcune vie di Giarratana che per l’occasione sono state rese più decorose dall’impresa ecologica Busso Sebastiano.

Subito dopo la discesa del simulacro, quest’ultimo è stato condotto dai portatori lungo la navata centrale per dare modo a tutti i fedeli di ammirarlo e, soprattutto, di venerarlo. Subito dopo, lo stesso è stato sistemato in una zona laterale rispetto all’altare maggiore. La discesa del simulacro è stata accompagnata dalle “litanie a Maria” e dalla benedizione delle magliette per i portatori. Con il suo trono a baldacchino, il simulacro della Madonna della neve è uno dei più singolari, per la sua foggia, tra quelli presenti nelle chiese della Diocesi di Ragusa. Nel corso della settimana, intanto, si terranno tutta una serie di iniziative. Si comincia oggi e domani con il torneo di ping pong doppio presso il centro pastorale Piergiorgio Frassati. Appuntamenti al via alle 21. Il primo premio è un pranzo o una cena per due persone presso l’agriturismo Giannavì. Per info o iscrizioni è possibile rivolgersi a Mario Trapani, telefono 3341165611.