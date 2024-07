Tutti pazzi per la judoka Savita Russo. Domani, a Ragusa, città di nascita dell’atleta, e a Scicli, città in cui si allena, sono stati organizzati due momenti per vivere unitariamente l’impegno della giovane iblea alle Olimpiadi di Parigi. “Per vivere insieme e supportare anche da qui il debutto olimpico della nostra Savita Russo martedì 30, dalle 10 di mattina in poi – scrive il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì – proietteremo l’incontro: faremo quindi della Sala Congressi negli uffici comunali della zona artigianale (via Corrado Diquattro, questa la posizione https://maps.app.goo.gl/ZiFjENLEp5Li7pWR7?g_st=iwb ) il raduno dei suoi sostenitori. Savita scenderà sul tatami al quarto incontro: chi vorrà potrà aspettarlo qui per viverlo tutti insieme”. Anche il Comune di Scicli ha allestito una diretta streaming per domani mattina dalle ore 10 nel Centro protezione civile di Zagarone in via Ignazio Emmolo per consentire la partecipazione degli sportivi all’impresa della judoka Savita Russo alle Olimpiadi di Parigi. A darne notizia il sindaco Mario Marino e l’assessore allo sport Valeria Timperanza.