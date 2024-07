“Con loro – spiega il presidente Manenti (nella foto sopra con Radenza) – abbiamo appunto definito un accordo che definisce la collaborazione che riguarda da un lato il sistema di Confcommercio Sicilia e dall’altro le aziende che fanno capo al gruppo Radenza. A fronte della loro adesione al nostro sistema, forniremo garanzie attraverso le Confcommercio territoriali e gli enti che ne costituiscono il sistema di assistenza e rappresentanza sindacale. Ma non solo. Confcommercio si impegnerà altresì a garantire supporto tecnico e politico alle istanze locali presso gli enti istituzionali a tutti i livelli sempre in favore di tutte le aziende legate al gruppo Radenza. Ringraziamo anche i nostri uffici e la consulenza del nostro direttore Enzo Costa per il risultato raggiunto. Un momento importante che ci consente di compiere un altro passo avanti”.Dice il presidente del gruppo, Danilo Radenza: “La nostra adesione a Confcommercio rafforzerà ulteriormente il nostro ruolo imprenditoriale. L’obiettivo che abbiamo è quello di proiettarci verso una distribuzione organizzata sempre più moderna ed efficiente in Sicilia. Vogliamo soddisfare le esigenze dei nostri clienti, ma allo stesso tempo tenere conto anche delle necessità di tutti i collaboratori che ogni giorno contribuiscono al progetto di crescita del nostro gruppo. Siamo certi che insieme lavoreremo per affrontare le sfide del mercato e promuovere l’economia del nostro territorio. Questa partnership strategica con Confcommercio rappresenta un passo importante per la nostra realtà poiché è in tal modo che le esigenze complesse e in continua evoluzione del nostro comparto potranno trovare voce e la giusta strategia di sviluppo nelle sedi istituzionali opportune. Condividiamo la visione di Confcommercio per lo sviluppo del commercio e della distribuzione e siamo ovviamente pronti a collaborare attivamente nelle iniziative e nei progetti portati avanti dall’associazione”.