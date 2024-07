Il Comune di Vittoria annuncia, visto l’enorme apprezzamento e coinvolgimento dei cittadini, che la campagna di comunicazione “Vittoria è sulla buona strada” è ufficialmente partita anche nella frazione di Scoglitti. Questa iniziativa mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della corretta gestione dei rifiuti, con un focus particolare sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) di categoria R4.

Raee R4: Cosa Sono? I rifiuti Raee R4 includono piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, dispositivi di illuminazione, utensili elettrici ed elettronici, giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport, dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo. La corretta gestione di questi rifiuti è fondamentale per la tutela dell’ambiente, poiché contengono materiali che possono essere riciclati e componenti che, se non trattati adeguatamente, possono essere dannosi per l’ambiente.

Calendario di raccolta per la stagione estiva

Per garantire un servizio efficiente e comodo per i cittadini è stato stabilito un calendario di raccolta per i rifiuti Raee R4 durante la stagione estiva, valido fino al 31 agosto 2024.

I giorni di raccolta saranno i seguenti:

Scoglitti: Lunedì, Mercoledì e Venerdì

Vittoria: Martedì e Giovedì

dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Il servizio è gratuito e semplice da richiedere basta inviare un messaggio su WhatsApp al numero +39 335 755 3039.

Si invitino tutti i cittadini a usufruire di questa opportunità per contribuire attivamente alla salvaguardia dell’ambiente.