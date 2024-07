Dopo il grande successo all’esordio, torna, venerdì 2 agosto, con inizio sempre alle 21,30, la rassegna “Teatro in spiaggia” che, promosso dal circolo culturale Palco Uno, con la direzione artistica di Maurizio Nicastro, sarà ospitata sul palcoscenico suggestivo e strabiliante del circolo Anemos di Scoglitti. La proposta, stavolta, riguarda una commedia brillante dal titolo “I cannoli dell’amore” che sarà portata in scena dalla compagnia Palco Uno, con la regia di Alessandro Sparacino. Un momento molto spensierato per assicurare pieno relax a tutti gli spettatori che interverranno, nel contesto di una kermesse che, così come accaduto con il primo spettacolo del 19 luglio scorso, punta a bissare il sold out.

“La trama è godibile – chiarisce Nicastro – ed è stata pensata per far sì che chi assiste possa essere coinvolto in una girandola di emozioni”. Mario, giovane vedovo, non si dà pace per la scomparsa della moglie Lucia a causa di un’avaria all’aereo durante un volo sulla Mongolia. La madre, Donna Virginia, già trascorsi parecchi anni, per risolvere i problemi economici cerca di convincere il figlio a sposare la cugina Emma, danarosa e da sempre innamorata di Mario, restio all’idea. Donna Virginia, quindi, si vede costretta a fare ricorso a delle pillole dai poteri sorprendenti per spronare le reazioni di Mario, anche attraverso il ricorso ai cannoli di una famosa pasticceria. Ma, a questo punto, il diavolo ci mette la coda. Ingresso 10 euro. Prenotazioni anche whatsapp ai numeri 333.4183893 e 333.3343433.