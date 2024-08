La Passalacqua Ragusa ha il suo playmaker. Alla corte di coach Buzzanca arriva Amaiquen Siciliano (nella foto). Esterna, argentina, classe 1999, Amaiquen è reduce da un’ottima stagione tra le fila di Vigarano, in Serie A2, con la quale ha collezionato numeri di tutto rispetto. Per lei 25 punti di media a partita, con due high da 36, quasi 4 assist a gara e una capacità di tenere il campo che si è aggirata spesso anche sui 40 minuti. Siciliano andrà ad occupare uno dei due posti riservati alle “Bosman A” che il regolamento permette di schierare in Serie A2. Nella stagione precedente, la neo giocatrice di Ragusa era in Canada, con la canotta del team Bishop’s, con cui ha chiuso la stagione con poco meno di 23 punti, oltre 4 assist e circa 4 rimbalzi a gara, in 35′ di gioco medio. Insomma una giocatrice di sicuro affidamento che non potrà che accrescere il valore tecnico della formazione biancoverde che dalla fine di agosto si ritroverà al Palaminardi per iniziare la preparazione precampionato.