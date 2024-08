E’ stato il suono a distesa delle campane di tutte le chiese di Chiaramonte ad annunciare, ieri, mercoledì 31 luglio, alle 13,30, l’apertura dei festeggiamenti in onore del Santissimo Salvatore a Chiaramonte Gulfi. Una tradizione religiosa molto sentita, nel paese montano, durante il periodo estivo, ospitata nella chiesa omonima con la presenza di numerosi devoti e fedeli. Sempre ieri, nel tardo pomeriggio, è stato il corpo bandistico Vito Cutello, diretto dal maestro Paolo Scollo, a percorrere le vie del paese. In chiesa, quindi, il canto dei Vespri in onore di Cristo Re e la celebrazione presieduta dall’arciprete parroco, il sacerdote Graziano Martorana. In serata, il canto delle litanie ha accompagnato il sempre suggestivo rito della svelata del venerato simulacro marmoreo del Santissimo Salvatore. In mattinata si era tenuta la celebrazione eucaristica presieduta da fra’ Innocent Rutayisire, ofm, e l’adorazione eucaristica comunitaria a cura del gruppo degli adoratori.

Oggi, alle 11, c’è stata la santa messa presieduta da fra’ Didier Kingeleshi Maso, ofm. Alle 18,45, la recita del Rosario, la litania e la coroncina in onore del Santissimo Salvatore. Alle 19,30, poi, la santa messa presieduta da don Giuseppe Iacono e animata dalla confraternita di San Giovanni Battista. Alle 21,30, la tradizione cappelluzza in via San Giovanni Bosco. A supportare le iniziative in programma in occasione di questo periodo di festeggiamenti è Confcommercio provinciale Ragusa con il presidente Gianluca Manenti e Confcommercio sezionale Chiaramonte con il presidente Danilo Scollo. “Anche in questa occasione – sottolineano entrambi – siamo presenti per mettere in rilievo la caratteristica identitaria di una festa religiosa che è molto più di questo per un territorio che ha bisogno di vedere riconfermato il proprio ruolo in un ambito in cui continua a meritare grande attenzione. Noi, per quanto riguarda questo aspetto, siamo pronti a fare sino in fondo la nostra parte”.