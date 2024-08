“Si è tenuto stamani l’Osservatorio permanente sul turismo per fare il punto sull’andamento della stagione in corso e sulle prossime azioni strategiche”. Lo rende noto il sindaco Peppe Cassì. Il quale aggiunge: “Cominciamo dai dati, visto che la strategia che stiamo attuando è partita a inizio anno proprio dal dotarci di sistemi di analisi specifici per il turismo. I primi sei mesi dell’anno certificano che la stagione in corso è sostanzialmente in linea con quella dell’anno precedente, che a sua volta era stata in crescita rispetto al 2022. Diminuiscono gli arrivi, calati del 3,3% e che si assestano a circa 74.000, mentre aumentano del 1,3% le presenze, pari a circa 182.000. Cosa significa? Che nella prima metà del 2024 abbiamo avuto un po’ meno turisti ma che sono rimasti un po’ più a lungo. Interessante poi entrare nel dettaglio: se il secondo trimestre è stato caratterizzato da un lieve calo, il primo è stato di crescita, con Ragusa che ha superato anche mete siciliane attualmente più rinomate. È il segnale che Ragusa ha tutte le potenzialità per essere meta turistica tutto l’anno. In rialzo le tariffe medie per pernottare a Ragusa – aumenti a volte disconnessi dalla percentuale di saturazione – con gli affitti brevi che, diversamente dagli hotel, generalmente non risentono di cali, neppure leggeri”.

“Passando alle azioni strategiche – ancora il sindaco – abbiamo illustrato nel dettaglio il nuovo portale ragusawelcome.com e le prossime attività di promozione digitale sui social di Ragusawelcome e connessi all’hashtag #ragusawelcome (usatelo!). A tal proposito invito i privati che svolgono attività turistiche, ristorative e alberghiere non ancora presenti nel portale a inviare la relativa scheda disponibile al link:

https://www.ragusawelcome.com/it/footer/seconda-colonna/iscrizione-operatori

Ma la promozione non sarà solo digitale: abbiamo deciso di anticipare la partecipazione alle fiere turistiche e saremo presenti al Ttg di Rimini con uno spazio proprio del nostro Comune. In corso anche un’analisi delle ricadute degli eventi, al fine di valorizzare quelli più capaci di generare valore in termini di visibilità, presenze e indotto”.