Assoutenti esprime profonda preoccupazione e indignazione per l’ennesimo episodio di aggressione ai danni del personale medico, verificatosi presso il presidio di guardia medica di Vittoria durante il turno notturno del 30 luglio 2024. “Fortunatamente, in questa occasione, si è trattato “solo” di un’aggressione verbale – sottolinea Assoutenti – ma non possiamo ignorare che episodi simili, e talvolta ben più gravi con lesioni fisiche, sono purtroppo diventati una triste consuetudine. Questo ultimo evento è emblematico dell’urgente necessità di prendere misure concrete per garantire la sicurezza del personale sanitario e dell’utenza stessa. Durante l’episodio, la dottoressa di guardia è stata vittima di gravi minacce aggravate, che l’hanno costretta, in preda a un profondo stato di stress e paura, a sospendere il servizio e a recarsi d’urgenza in pronto soccorso nonché, il giorno seguente, presso il commissariato di polizia di Vittoria a sporgere denuncia. Tale circostanza ha avuto gravissime ripercussioni anche per l’utenza del presidio, che è rimasto chiuso sin dalle prime ore del 31 luglio 2024, privando la comunità di un servizio essenziale”. “Gli operatori della salute – ancora Assoutenti – non devono vivere con il timore di essere aggrediti mentre svolgono il loro lavoro, fondamentale per la comunità. È inaccettabile che chi si dedica con professionalità e dedizione alla cura dei cittadini debba affrontare tali rischi. Assoutenti provincia di Ragusa chiede con fermezza l’istituzione immediata di un servizio di vigilanza presso ogni singolo presidio della provincia. La presenza di personale di sicurezza è essenziale per prevenire e dissuadere comportamenti violenti, proteggendo sia i medici che i pazienti. Inoltre, un ambiente di lavoro sicuro è indispensabile per garantire un servizio sanitario efficiente e di qualità. Assoutenti invita le autorità competenti a prendere in seria considerazione questa richiesta e ad attuare al più presto le misure necessarie, ribadendo come, in base alle linee guida ministeriali, la sicurezza degli utenti e del personale delle sedi di guardia medica è un obbligo che deve essere garantito sia tramite il supporto immediato delle forze dell’ordine e di sistemi adeguati di videosorveglianza e telesorveglianza sia tramite l’inserimento di più operatori in turno per sede. La sicurezza del personale medico e dei pazienti è una priorità che non può più essere ignorata”.